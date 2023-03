Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 17:01

Max Verstappen reed afgelopen zondag vanaf de vijftiende startpositie terug naar voren om als tweede te finishen in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Een prestatie om ontzettend trots op te zijn, zou je zeggen, maar de Nederlander was simpelweg niet helemaal tevreden. Hij wilde gewoon winnen. Emerson Fittipaldi had zich anders gevoeld, als hij in de schoenen van de Red Bull Racing-coureur had gestaan.

Verstappen leek de favoriet voor de pole position te zijn op Jeddah Corniche Circuit. Hij was in alle vrije trainingen namelijk het snelst. Een gebroken aandrijfas gooide echter roet in het eten. De regerend wereldkampioen kwam het tweede gedeelte van de kwalificatie niet uit. Teamgenoot Sergio Pérez reed ondertussen zonder problemen naar de overwinning.

Artikel gaat verder onder video

Altijd nieuwe kans

"Iedere atleet heeft na een wedstrijd zo zijn eigen gevoelens, maar als ik daar tweede was geworden na vanaf de achterkant van de grid te zijn gestart, zou ik heel blij zijn geweest," legde Fittipaldi uit tegenover motorsport.com. "Want er is altijd de volgende race en je weet dat je daar een nieuwe kans hebt om te winnen. En het zijn nog steeds goede punten. Vergeet daarnaast niet hoe zwaar deze baan is. Je hebt daar heel makkelijk een incident of een crash. Er staan overal muren en ze rijden daar met topsnelheden van 320, 340 kilometer per uur. Op hetzelfde type circuit als Monaco! Het is een loodzware race."

OOK INTERESSANT: Verstappen na "klotedag" in Saoedi-Arabië: "We hadden hier gewoon moeten winnen"

Extreem blij geweest

De 76-jarige Braziliaan die zelf wereldkampioenschappen in de Formule 1 op zijn naam schreef in 1972 en 1974, vervolgde: "Dus als ik Max was geweest, zou ik extreem blij zijn geweest dat het uiteindelijk een probleemloze race was en ik nog steeds een mooi aantal punten heb kunnen scoren door tweede te worden. Volgens mij heeft het team goed werk geleverd. Ja, er was een probleem in de kwalificatie, maar hij heeft een heel team dat hard voor hem werkt en gezien de omstandigheden heeft hij naar mijn mening een fantastische race gereden."