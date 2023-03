Vincent Bruins

Max Verstappen kwam afgelopen zondag als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander maakte dertien posities goed, maar Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez inhalen lukte niet. Hij waarschuwt dat de RB19-bolides van de Oostenrijkse renstal beter moeten zijn qua betrouwbaarheid.

Verstappen was het snelst in alle vrije trainingen op Jeddah Corniche Circuit, maar een kapotte aandrijfas in het tweede gedeelte van de kwalificatie gooide roet in het eten in zijn poging om pole position te halen. De tweevoudig wereldkampioen moest de race op het ultrasnelle stratencircuit aanvangen vanaf de vijftiende plaats.

Inhaalrace was prima

"We werden een beetje geholpen door de Safety Car en daarom was het iets makkelijker om naar die tweede plek te rijden," vertelde Verstappen tegenover Viaplay na afloop van de race in Djedda. "Die kans zat er natuurlijk altijd in. Op het begin was het een beetje lastig om door het verkeer te komen. Er was best wel weinig grip daar, maar op een gegeven moment ging het redelijk snel en konden we onze weg naar voren inzetten. Dus opzich ging alles wel redelijk prima."

Extra puntje nodig

Iedereen inhalen van de vijftiende naar de tweede plek leek hem makkelijk af te gaan, maar Verstappen beschreef daarna de problemen die hij ondervond in zijn jacht op Pérez: "Een beetje hetzelfde probleem, alleen ging die nu zeg maar niet stuk," legde hij uit over de aandrijfas. "Ik merkte gewoon heel veel vibratie en een paar keer heel rare dingetjes met de balans. Ik had al een klotedag gisteren, dus wanneer je tweede ligt, dan wil je ook dat extra puntje pakken. We moeten beter zijn als team. We mogen die problemen niet hebben en anders was het natuurlijk voor mij een heel andere wedstrijd geweest. Uiteindelijk beperk je de schade nog een beetje, maar we hadden hier gewoon moeten winnen."