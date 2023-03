Verstappen en Pérez over veelbesproken snelste raceronde: "Ik kreeg andere informatie"

Jan Bolscher

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben beiden tekst en uitleg gegeven over de communicatie vanuit het team rondom het veelbesproken extra punt voor de snelste raceronde in Saoedi-Arabië.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd gedomineerd door het team van Red Bull Racing. Pérez ging in de slotfase aan de leiding, met Verstappen op ongeveer vijf seconden daarachter. Een aantal ronden voor het vallen van de vlag was over de boordradio te horen dat beide coureurs geïnteresseerd waren in de tijd van de snelste raceronde, vanwege het extra punt dat daarvoor wordt uitgereikt. Pérez kreeg te horen dat hij 1.33'ers moest gaan rijden, maar maakte zijn verbazing kenbaar toen hij hoorde dat Verstappen daar vier tienden onder zat in zijn vorige ronde. De Nederlander vroeg op zijn beurt wat de tijd voor de snelste raceronde was - op dat moment in handen van Pérez -, maar kreeg in eerste instantie geen duidelijk antwoord.

Uitleg Verstappen

Verstappen liet zich vervolgens wat terugzakken om zijn systemen op te laden, om zo in de allerlaatste ronde de snelste raceronde weg te snoepen bij zijn teammaat. Dit zorgde voor enige verbazing bij de Mexicaan, omdat hem in eerste instantie werd verteld dat hij niet mocht pushen. Later was ook bij hem over de boordradio te horen dat het team hem groen licht gaf met de woorden 'free to push'. "Met nog een aantal ronden te gaan vroeg ik wat de snelste ronde was", vertelt Verstappen. "Ten eerste waren we vrij om te racen en richting het eind hadden we natuurlijk een richtpunt voor de rondtijden. Er staat een punt op het spel. In Bahrein was het hetzelfde. Helemaal als het tussen twee auto's gaat, denk ik dat het vrij normaal is dat je vraagt wat de snelste ronde is", klinkt het.

Uitleg Pérez

Pérez heeft het allemaal een beetje anders beleefd: "Ik vroeg het twee ronden voor het eind, toen ze ons vertelden... Toen ze mij vertelden dat ik een bepaalde snelheid aan moest houden", klinkt het. "Ze zeiden dat ik de snelste ronde in handen had en dat ik een snelheid aan moest houden, een bepaalde snelheid. Ik dacht dat Max hetzelfde verteld werd. We moeten ernaar kijken want ik kreeg absoluut andere informatie en kon daarom niet pushen." Verstappen gaat momenteel met één punt voorsprong op zijn teammaat aan de leiding in het kampioenschap.