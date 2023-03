Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 14:02 - Laatste update: 14:22

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft onthuld dat Max Verstappen en Sergio Pérez vóór in de race Saoedi-Arabië hebben afgesproken om een debacle rondom teamorders, zoals in São Paulo vorig jaar, te voorkomen. Ondanks dat de startposities ver uit elkaar lagen, wilde de teambaas het zekere voor het onzekere nemen.

Ondanks de 15e startplaats van de Nederlander voor de race van zondag in Saoedi-Arabië, was Verstappen in de slotfase opgeklommen naar de tweede plaats. Dat was voor Pérez de aanleiding om via de teamradio te vragen of het duo aan het racen was of niet, waarop hij te horen kreeg dat hij 'vrij was om tot het einde te pushen'. Uiteindelijk ging het Verstappen niet zozeer om het dichten van het gat naar de Mexicaan, wel wilde de Nederlander graag het extra WK-punt binnenhengelen, want daardoor is hij op dit moment nog steeds de klassementsleider.

Artikel gaat verder onder video

'Allebei zo competitief'

"Ik denk niet dat hij dat antwoord wilde horen", grapte Horner tegen Sky Sports F1. "We hebben een geweldige auto en twee geweldige coureurs. We hebben er eerder op zondag in een briefing over gesproken [teamorders red.]. Daar hebben we aangegeven dat je vrij bent om te racen, maar wel zolang het clean is", legt Horner uit over de afspraken. Dat er vervolgens om de snelste raceronde werd geknokt is niet zo gek volgens de teambaas. "Ze zijn allebei zo competitief, maar vandaag Checo, dit was zijn beste Grand Prix, vooral na de herstart op de harde banden. Hij bouwde meteen een gat van vijf seconden op en vervolgens hield hij dat vast en slaagde hij erin dat voor elkaar te krijgen en alle lof voor hem."

OOK INTERESSANT: Rosberg kritisch op Verstappen: "Hij zou wel iets hoffelijker mogen zijn"

'De jongens gingen er vol voor'

Verstappen ging uiteindelijk met de snelste raceronde ervandoor en daarom staat de Nederlander momenteel nog bovenaan in het klassement. "Max is een racer en hij gaat pushen en van de 15e plaats op de grid naar de tweede plaats komen op een stratencircuit is vrij ongewoon, maar Sergio is de uitdaging aangegaan. Na de safety car zat mijn hart in mijn keel, omdat ik me voorstelde dat we binnen drie ronden twee coureurs zouden hebben die het met man en macht met elkaar zouden uitvechten, maar dat gebeurde niet", zo had hij liever niet een gevecht tussen het duo van Red Bull gezien. Wel prijst hij de gedrevenheid van de heren: "Die jongens gingen er vol voor!"