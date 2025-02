De rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen lijkt voordat deze überhaupt begonnen is al niet door te gaan. De hoorzitting waar Massa en de Formule 1 bij betrokken zouden zijn, lijkt niet door te gaan.

Massa, die nooit wereldkampioen werd in F1, vecht de titel van Hamilton aan die de Brit in 2008 veroverde. De Braziliaan is van mening dat hij wereldkampioen zou moeten zijn en niet Hamilton. Reden hiervoor is het crashgate-incident tijdens de Grand Prix van Singapore, waarin Nelson Piquet Jr expres een crash veroorzaakte om teamgenoot Fernando Alonso een gunstigere positie te geven. Dit werkte ook in het voordeel van Hamilton en zeker niet in het voordeel van Massa, die het wereldkampioenschap dat seizoen net misliep. Ook de latere uitspraken van Bernie Ecclestone, die beweerde dat Max Mosley (toen voorzitter FIA) genoeg bewijs had dat er opzet in het spel was, hielpen niet mee. Toch besloot Mosley hier niks mee te doen en het stil te houden.

Massa op jacht naar titel in F1

Dit was voor Massa de druppel en genoeg reden om een rechtszaak aan te spannen. Massa is nu inmiddels bijna twee jaar bezig om zijn titel via de rechtbank alsnog te veroveren. Hij neemt het op tegen de FOM (organisatie Formule 1), FIA en oud-eigenaar Bernie Eccelestone. Het gaat hierbij om een contractbreukzaak, waarbij de zaak behandeld zou gaan worden in de King's Bench Division van het High Court in Londen. Of dit nu nog doorgaat, is echter maar de vraag. Er was al een datum geprikt:28 tot en met 31 oktober.

Toch geen rechtszaak?

De FOM, FIA en Ecclestone zouden een 'verzoek tot afwijzing' ingediend hebben, zo weet Motorsport.com te melden. Dit zouden de partijen kunnen doen op basis van het feit dat Massa niet genoeg bewijs heeft om een rechtszaak te beginnen en het vooral aannames zijn waarop Massa zich zou baseren. Het is dus nu nog maar de vraag of alles eind oktober doorgang gaat vinden, of dat er geen rechtszaak komt.

