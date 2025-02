Dit is hoeveel kilometers de teams hebben afgelegd na de tweede testdag in Bahrein

Tijdens de testdagen van de Formule 1 draait het om zoveel mogelijk kilometers maken. Het team dat de meeste ronden rijdt op het Bahrain International Circuit, heeft de grootste kans om zoveel mogelijk te leren over de bolide van 2025. Wie reden na de tweede testdag de meeste kilometers?

Carlos Sainz was de verrassende nummer één op de donderdag in Bahrein. Hij klokte een 1:29.348 in zijn Williams. De Madrileen had de auto de hele dag tot zijn beschikking en dus kon hij in zijn eentje 127 ronden afleggen. Ferrari werd tweede en derde met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, en ze deden samen één ronde meer dan Sainz. Mercedes completeerde de top vijf met George Russell voor Andrea Kimi Antonelli. De Zilverpijlen maakten vandaag de meeste kilometers, goed voor een totaal van 158 ronden. De coureur die vandaag in een en dezelfde sessie de meeste ronden reed, was Racing Bulls-rookie Isack Hadjar met maar liefst 94 in de middag. Liam Lawson kwam niet verder dan 91 ronden in acht uur tijd, vanwege een probleem met de Red Bull. Lees daar hier meer over.

Mercedes naar de kop, Red Bull zakt terug

In deze tabel is te zien hoeveel ronden en kilometers ieder team in totaal heeft afgelegd. De afstand van de eerste dag en de tweede dag zijn bij elkaar opgeteld.

Team Aantal ronden Aantal kilometer Mercedes 306 1656.1 Haas 295 1596.6 Racing Bulls 294 1591.1 Ferrari 269 1455.8 Alpine 260 1407.1 Williams 258 1396.3 Kick Sauber 250 1353.0 McLaren 239 1293.5 Red Bull 223 1206.9 Aston Martin 190 1028.3

