Lando Norris heeft de eerste testdag in Bahrein afgesloten als snelste. De coureur van McLaren zette een 1:30.430 op de klokken. Max Verstappen kende ook een sterke testdag. De regerend wereldkampioen kwam tot 74 ronden en een derde tijd, op ruim twee tienden van zijn rivaal. George Russell wist de beide heren te splitsen door de tweede tijd te noteren.

Onder ietwat koele en winderige omstandigheden ging de middagsessie van de eerste testdag in Bahrein van start. En waar Verstappen vanochtend nog vanaf de zijlijn toekeek hoe teamgenoot Lawson het er vanaf bracht, stapte hij voor de middagsessie zelf achter het stuur. De regerend wereldkampioen ging zodoende voor het eerst serieus met de RB21 aan de slag. Het duurde echter even voordat de eerste coureurs naar buiten gingen. Het licht stond al enige tijd op groen, maar pas na een minuut of 20 gingen de eerste rijders het asfalt op. Verstappen wachtte nog ietsje langer, maar ging uiteindelijk ook voor het eerst naar buiten.

Verstappen begint sterk, Hadjar spint

Verstappen reed vrijwel direct een prima tempo. Hij wist de snelste tijden uit de ochtendsessie al te evenaren en liet direct ook flink wat kilometers op zijn RB21 noteren. Een productief begin dus voor de Nederlander. Hadjar kende bij het zusterteam van Red Bull, de Racing Bulls, een iets minder voortvarend begin. Hij spinde, iets dat Lawson vanochtend ook al overkwam. Het liep allemaal met een sisser af en de Fransman kon gewoon zijn weg vervolgen. Met nog een kleine drie uur te gaan, stond Verstappen op de derde stek. Hij moest Gasly en Antonelli (die vanochtend reed) voor zich dulden op de tijdenlijst.

Mercedes toont wederom spierballen

De eerste serieuze sprong op de tijdenlijst kwam - wederom - van een Mercedes. Russell wist de snelste tijd scherper te zetten en klokte een 1:31.082. Hiermee was hij ruim drie tienden sneller dan teamgenoot Antonelli, die in de ochtendsessie de snelste tijd in handen had. Mercedes gaf hiermee een goede eerste indruk af. Toch bleef de snelste tijd van Russell niet eeuwig staan. Zo ongeveer halverwege de middag was het Leclerc die de snelste tijd nog scherper wist te stellen. De Monegask perste er een 1:30.878 uit op de medium band. Hiermee was de Ferrari twee tienden sneller dan de Mercedes van Russell.

Norris meer in de garage dan op de baan

Minder voortvarend verliep de eerste testdag voor McLaren. Piastri viel in de ochtendsessie al niet echt op en ook Norris liet zich in de middag maar weinig zien. Waar Verstappen bijvoorbeeld al 27 ronden op de teller had staan, bleef die van Norris - met nog ruim twee uur op de klok - steken op zes rondjes. De Brit, die dit seizoen een gooi wil doen naar de wereldtitel, had daardoor ook nog geen rondetijd staan. McLaren liet echter weten dat 'alles volgens het rijprogramma' verliep en dat er gewoon constante set-up wijzigingen werden doorgevoerd. Toen Norris dan eindelijk naar buiten ging voor een volledige ronde, wist hij wel gelijk de derde tijd te noteren, achter Leclerc en Russell.

Stroom valt uit op circuit Bahrein, FIA zwaait rode vlag

De McLaren-coureur deed dit net op tijd, want kort daarna moest hij - net als alle andere coureurs - noodgedwongen naar binnen. De stroom op het circuit was namelijk uitgevallen en daardoor werd de rode vlag gezwaaid. Ruim een uur kon er niet gereden worden in Bahrein. De sessie werd aan het einde van de middag weer hervat, toen de zon inmiddels onder was gegaan in het Midden-Oosten. De coureurs doken direct naar buiten om de beperkt overgebleven tijd optimaal te benutten.

🔴 RED FLAG 🔴



All cars have returned to the pits #F1Testing #F1 pic.twitter.com/bY8YdrRFPH — Formula 1 (@F1) February 26, 2025

Sessie met uur verlengd, Norris zet snelste tijd scherper

Een half uur voor het einde liet de FIA weten dat de sessie met een uur werd verlengd vanwege de stroomuitval. Hierdoor liep de testdag door tot 18:00 uur Nederlandse tijd. Kort daarna zette Norris de snelste tijd scherper. De Brit liet een 1:30.430 noteren en was hiermee ruim vier tienden sneller dan Leclerc. Ook Russell en Verstappen gingen Leclerc later nog voorbij voor de respectievelijk tweede en derde tijd. Vervolgens deden de meeste coureurs een long run en ook daarin zat het behoorlijk dicht bij elkaar. Verstappen liet zeer constante tijden zien, maar dat deden zijn rivalen ook.

Norris snelste van eerste testdag, Verstappen competitief

Uiteindelijk sloot Norris de eerste testdag in Bahrein af als snelste. Zijn ronde van 1:30.430 was anderhalf tiende sneller dan de tweede tijd van Russell. Verstappen volgde op plek drie met een achterstand van ruim twee tienden. Daarachter maakten Leclerc, Sainz, Gasly, Antonelli, Lawson, Albon en Tsunoda de top tien van vandaag compleet. De rode lantaarn was er voor de coureurs en het team van Haas. Zij eindigden op respectievelijk 3,1 (Ocon) en 5 seconden (Bearman) achterstand van de snelste tijd. Hier valt echter nog helemaal niets uit op te maken, aangezien de teams allemaal een verschillend programma afwerkten.

Haas blonk echter wel uit in het maken van kilometers. Ocon en Bearman legden gecombineerd de meeste meters af van alle teams. Ook de Racing Bulls (VCARB) was uiterst productief. Verstappen kwam uiteindelijk tot 74 ronden en ook van hem kan gezegd worden dat hij de beschikbare tijd goed benut heeft. Morgen staat er in Bahrain wederom een testdag op het programma en deze begint net als vandaag om 08:00 uur Nederlandse tijd.

