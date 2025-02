De testdagen in Bahrein zijn in volle gang op het Bahrain International Circuit en zoals altijd is er natuurlijk één coureur die de eerste spin van het jaar moet noteren. In de ochtendsessie was het al raak en het was een Red Bull die we kortstondig in het grind zagen staan.

De winterstop is eindelijk officieel op zijn einde. Nadat we vorige week een glimp mochten opvangen van alle livery's met het F1 75-evenement in Londen, is het deze week tijd voor het échte werk: de testdagen staan op het programma op het Bahrain International Circuit. Gedurende drie dagen hebben alle teams en coureurs de gelegenheid om hun nieuwe wagen aan de tand te voelen, kostbare data te verzamelen en dingen uit te proberen. De coureurs hebben voor het eerst de kans om hun nieuwe werkmateriaal voor dit seizoen uit te testen en dus is het altijd weer een spannende week voor zowel rijders als technici in de garage en aan de pitmuur.

Artikel gaat verder onder video

Lawson spint

Elk jaar weer is het natuurlijk afwachten welke coureur de eerste échte fout van het jaar maakt en dit jaar komt die twijfelachtige eer op naam van Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander verloor de controle over zijn bolide, kwam in een spin terecht en kwam kortstondig voor een klein deel in het grind te staan. Jolyon Palmer maakt zich naar aanleiding van de spin zorgen om de RB21: "Het ziet ernaar uit dat het lastig te besturen is op dit moment. Dat is het eerste dat opvalt. Het ziet er vrij nerveus uit aan de achterkant", zo stelt de Sky Sports-analist.

More shots of Lawson's spin 👀



He's got going again but those tyres are cooked #F1Testing #F1 pic.twitter.com/q0LX9iede0 — Formula 1 (@F1) February 26, 2025

Gerelateerd