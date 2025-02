De Formule 1 is officieel ontwaakt uit haar winterslaap. Vanochtend gingen de coureurs voor het eerst gezamenlijk de baan op om te testen voor het seizoen van 2025. Max Verstappen kwam nog niet in actie; hij zit tijdens de middagsessie wél achter het stuur. Andrea Kimi Antonelli was namens Mercedes het snelst met een rondetijd van 1:31.428. Ook was de Mercedes-coureur met 78 ronden het meest productief.

In Bahrein ging vanochtend de eerste testdag richting het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Hamilton was één van de eersten die de baan opging in zijn gloednieuwe Ferrari. Voorzien van de zogenoemde aero rakes maakte de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste officiële meters voor het grote publiek. Volledig nieuw is de SF-25 niet voor de Brit, want eerder maakte Hamilton al kennis met deze auto tijdens een filmdag op het circuit van Pista di Fiorano. Verstappen zagen we deze ochtend nog niet in actie; de regerend wereldkampioen liet het stuur aan Lawson. Bij McLaren zat Piastri in het stoeltje en bij Mercedes mocht Antonelli de honneurs waarnemen deze ochtend. Voor Aston Martin reed tweevoudig wereldkampioen Alonso.

Eerste rondetijden druppelen binnen in Bahrein

Van echt snelle rondetijden was in het begin nog geen sprake. Doohan ging weliswaar kort na de start van de testdag aan kop op de harde band, maar hier kon nog geen enkele conclusie aan worden verbonden. Hij werd kort voor het eerste uur ook afgelost door Alonso, die eveneens op de harde band reed. Op de medium band nam Hamilton de koppositie uiteindelijk over. Nog steeds waren de rondetijden echter ver verwijderd van vorig jaar, wat logisch is zo vroeg in de testfase. De term 'medium band' of 'harde band' zegt echter ook weinig deze dagen, want de teams hebben voor de testfase de keuze uit het gehele bandenspectrum van Pirelli, wat betekent dat ze alles tussen de C1 en de C5 onder hun auto kunnen schroeven. Opvallend was dat Piastri de enige coureur was in de beginfase van de ochtend die geen rondetijd op de klokken zette. Alle andere coureurs lieten wél een tijd noteren.

Albon aan kop, maar rondetijden zeggen nog niets

Ongeveer halverwege de ochtendsessie was het Albon die op de mediums bovenaan de tijdenlijst stond met een rondetijd van 1:31.573. Hiermee bleef hij Lawson op de harde band nipt voor. Daarachter zat Hamilton op ruim twee tienden, gevolgd door Doohan, Alonso en Tsunoda., Bearman was op dat moment de langzaamste op de grid. Het blijft echter testen, dus uit de rondetijden - zeker in deze fase - kan nog weinig afgelezen worden.

Coureurs draaien productieve ochtend, eerste spin voor Lawson

Antonelli was degene die als eerste - met nog iets meer dan een uur op de klok - de 50 afgewerkte ronden wist te passeren. In zijn nieuwe Mercedes had de talentvolle Italiaan een uiterst productieve ochtend. Datzelfde kon ook gezegd worden van Bearman, Hülkenberg en Tsunoda. Dit gold echter niet voor Alonso, die vanwege problemen aan zijn stoeltje én auto veel kostbare tijd verloor. Een ander - iets minder eervol primeurtje - was er voor Lawson. De kersverse Red Bull-coureur zorgde voor de eerste spin van de dag. Het leverde echter geen grote problemen op en Lawson kon zijn weg dan ook gewoon vervolgen.

Antonelli snelst én meest productief in de ochtend

In het laatste uur zette Antonelli de snelste tijd nog even scherper. Albon stond lang aan kop, maar de Williams werd afgelost door de Mercedes met een rondetijd van 1:31.428 op de medium band. Dit was anderhalf tiende sneller dan Albon. Lawson probeerde deze tijd nog aan te vallen in het laatste half uur, maar hij kon de tijd van Antonelli niet evenaren. De Italiaan bleef namens Mercedes dan ook de snelste tijdens deze ochtendessie. De titel van meest productieve coureur ging eveneens naar de Mercedes-coureur. Hij kwam tot 78 ronden.

De tweede tijd ging met een 1:31.560 naar Lawson. Hij was hiermee een kleine anderhalf tiende langzamer dan Antonelli. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Albon, Tsunoda, Hamilton, Doohan, Alonso, Piastri, Hülkenberg en Bearman. De minst productieve coureur vanochtend was Alonso met 46 ronden. De Aston Martin-coureur had te kampen met de nodige problemen.

Verstappen komt vanmiddag in actie in Bahrein

Vanmiddag om 13:00 uur Nederlandse tijd wordt de eerste testdag hervat met de middagsessie. Dat is ook het moment dat Verstappen in actie gaat komen. Datzelfde geldt ook voor coureurs als Norris, Leclerc, Sainz en Russell. Zij stonden vanochtend nog aan de zijlijn omdat hun teamgenoten achter het stuur zaten.

