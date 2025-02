In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag onthulde een Britse journalist de reden achter het boegeroep tijdens F1 75 toen het over Max Verstappen, Christian Horner of de FIA ging, stelde Max Verstappen dat de baby waarschijnlijk tijdens het seizoen geboren gaat worden, deed Ferrari een opvallende uitspraak over Lewis Hamilton en lijken abonnees van Viaplay wederom teleurgesteld te worden. Dit is de GPFans Recap van 24 februari.

Artikel gaat verder onder video

Britse journalist wijst reden voor boegeroep Verstappen aan: 'Idiote tribalisme komt door AD 2021'

Vorige week werd het Formule 1-seizoen 2025 afgetrapt met het F175-launchevenement in Londen. Er werd een prachtige show van gemaakt rondom de onthullingen van de kleurstellingen, maar het was niet alleen maar feest. Max Verstappen kon namelijk rekenen op een boel boegeroep. Een Britse journalist denkt te weten waarom. Meer lezen wat de Britse journalist te zeggen heeft over het boegeroep van de fans in de O2 Arena richting Verstappen, Horner en de FIA? Klik hier!

'Formule 1 mogelijk dit seizoen in 4K te zien met premium-abonnement op F1 TV'

Het lijkt erop dat de Formule 1 in 4K beschikbaar zal zijn vanaf aankomend seizoen. In de broncode van de F1 TV-website is er in ieder geval een duidelijke hint gegeven dat er ultrahoge kwaliteitsbeelden aan zitten te komen. Dat betekent dat Viaplay-klanten die de race bij Viaplay willen zien, achter zullen blijven. Meer lezen over wat de plannen van F1 TV zijn? Klik hier!

Opvallende opmerking Ferrari over Hamilton: "Hij is niet meer dezelfde"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur werkte al samen met Lewis Hamilton voordat de Brit actief was in Formule 1, en geeft toe dat Hamilton "niet meer dezelfde is" als in 2006, toen het duo samen de GP2-titel won. De Brit gaat in 2025 zijn eerste seizoen meemaken bij het Italiaanse team na zes kampioenschappen te hebben veroverde bij Mercedes. Meer lezen over wat Ferrari te zeggen had over nieuwe aanwinst Lewis Hamilton? Klik hier!

Verstappen over baby met Kelly Piquet: 'Dan gaat de geboorte nog niet plaatsvinden'

Kelly Piquet en Max Verstappen maakten eind 2024 bekend dat hun eerste kindje onderweg is en uit comments van Kelly Piquet op Instagram was op te maken dat ze al in de slotfase zat van haar zwangerschap. Maar gaat het kind nou voor of tijdens het seizoen geboren worden? Hier kan Verstappen uitsluitsel over geven. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over zijn aanstaande baby met Kelly Piquet? Klik hier!

Verdeeldheid op X na uitspraken Jos Verstappen: oude uitspraken Max erbij gehaald

Er is de afgelopen dagen na het veelbesproken F175 Live-evenement een hoop te doen geweest rondom het boegeroep in de richting van Max Verstappen en Red Bull Racing. De familie Verstappen dreigde al met een boycot bij een eventueel volgend evenement, maar op het internet wordt Verstappen geconfronteerd met eigen uitspraken uit het verleden. Meer lezen over waar de discussie op X over ging waar Jos en Max Verstappen bij betrokken waren? Klik hier!

Gerelateerd