Het lijkt erop dat de Formule 1 in 4K beschikbaar zal zijn vanaf aankomend seizoen. In de broncode van de F1 TV-website is er in ieder geval een duidelijke hint gegeven dat er ultrahoge kwaliteitsbeelden aan zitten te komen. Dat betekent dat Viaplay-klanten die de race bij Viaplay willen zien, achter zullen blijven.

In 2018 lanceerde de koningsklasse van de autosport een eigen streamingdienst, F1 TV. Daarop worden niet alleen alle sessies en races uitgezonden van de Formule 1, maar ook van de FIA Formule 2, FIA Formule 3, Porsche Supercup en F1 Academy. Voor F1 komen daar nog live data en live onboardbeelden bij. Daarnaast is er een heel archief met klassieke Grands Prix vanaf de jaren 70 tot aan nu. Wil je vandaag de dag een abonnement afsluiten bij F1 TV, dan kost dat €11,90 per maand. Er lijkt echter een nieuw premium-abonnement aan te komen.

Broncode op F1 TV-website

In de broncode van de F1 TV-website - deze kan je vinden door bijvoorbeeld op Google Chrome of Firefox naar 'Inspecteren' te gaan - staat een tekst verborgen, die luidt: 'Create your ultimate custom race view. 200+ mph speeds in crystal-clear 4K UHD' oftewel 'Creëer je ultieme aangepaste manier van de race zien, met snelheden van 320+ km/h in kristalhelder 4K ultra-HD'. Daaronder moet een knop komen met 'Upgrade' of 'Get Premium'.

Momenteel is 1080p de hoogste kwaliteit op F1 TV, maar het lijkt erop dat er dit seizoen dus ondersteuning komt voor 4K. Hoeveel een premium-abonnement zal kosten, om toegang te krijgen tot 4K-kwaliteit, is nog niet bekend. Aangezien de wintertest in Bahrein deze week op de streamingdienst wordt uitgezonden, zou een officiële aankondiging voor de 4K-ondersteuning binnenkort moeten komen.

Het zou voor het eerst sinds 2021 zijn dat we in Nederland alles van de Formule 1 in 4K kunnen zien. Ziggo Sport had namelijk toen nog de uitzendrechten in handen en ondersteunde de ultrahoge kwaliteit. Viaplay, waar een abonnement tegenwoordig minimaal 20 euro per maand kost, nam het stokje over in 2022 en begon met een kwaliteit van 720p wat later een upscale kreeg naar 1080p. Er zijn over de jaren heen ontzettend veel klachten binnengekomen over de beeldkwaliteit bij de Scandinavische streamingdienst. Het lijkt erop dat Viaplay-klanten die de Formule 1 op Viaplay willen zien en niet op F1 TV, de boot zullen missen.

