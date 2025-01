De IndyCar Series zal vanaf aankomend seizoen worden geproduceerd door FOX Sports en tevens op die zender worden uitgezonden in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse netwerk wil naar verluidt Will Buxton een grote rol aanbieden. De F1-fans zouden dan een bekend tv-gezicht zien verdwijnen uit de koningsklasse.

Buxton leidde de persafdeling vanaf de oprichting van de GP2 Series in 2005, het kampioenschap dat we tegenwoordig kennen als de FIA Formule 2 en vanaf 2009 begon hij ook het commentaar te leveren voor de GP2, toen hem die rol werd aangeboden door Formula One Management. Tegelijkertijd ging hij vanaf 2010 aan de slag bij het tv-kanaal Speed, waar FOX Sports toevallig de eigenaar van was, als pitreporter in de Formule 1. NBC Sports nam de uitzendrechten in de VS over en Buxton verhuisde mee. Toen ESPN in 2018 de nieuwe rechtenhouder werd van F1-beelden in Amerika, kreeg Buxton een plekje bij F1 TV aangeboden als presentator en is sindsdien altijd een vast gezicht worden in de uitzendingen. De Brit is daarnaast vele te zien in elk seizoen van de Netflix-docu Drive to Survive.

Buxton mogelijk terug naar oud-werkgever

NBC had tot eind vorig jaar de uitzendrechten voor de IndyCar in handen. Het netwerk waar Comcast de eigenaar is, was al sinds 2009 betrokken bij het Amerikaanse kampioenschap en deelde de rechten met ABC en ESPN tot en met 2018, totdat NBC vanaf 2019 alle races mocht uitzenden, inclusief de beruchte Indianapolis 500. FOX Sports gaat echter de focus verleggen van NASCAR naar de IndyCar en neemt dus de rechten van NBC over vanaf aankomend seizoen. Ze hebben nog niet bekendgemaakt wie de commentatoren, analisten en pitreporters worden, maar volgens Sports Business Journal willen ze Buxton een grote rol aanbieden. Hij zou dan dus terugkrijgen bij een oud-werkgever. Het zou een groot verlies zijn voor de Formule 1 die een nieuwe hoofdpresentator moet zoeken voor F1 TV.

Buxton mag dan wel een Brit zijn, die 'British bias' leek er bij hem niet in te zitten. Zo was hij tijdens de Grand Prix in Austin afgelopen oktober nog laaiend enthousiast over Max Verstappen die het podium bereikte na een straf van Lando Norris, die met zijn McLaren duidelijk veel sneller kon dan Verstappen met de Red Bull. "Hij heeft gereden als een kampioen, omdat hij alles in zijn macht deed... Hij was op de millimeter perfect. Elke bocht, elke ronde. Hij hoorde eigenlijk niet [op het podium] te staan, maar het is hem toch gelukt puur door zijn vastberadenheid en racevaardigheid", zei Buxton toen.

