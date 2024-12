Er hangt nog steeds een vraagteken boven de toekomst van Rinus van Kalmthout, in de Verenigde Staten van Amerika beter bekend als Rinus VeeKay, in de IndyCar Series. Hij heeft er echter vertrouwen in dat het enige team dat nog stoeltjes over heeft, hem wel wil.

De Nederlander reed de afgelopen vijf jaar voor Ed Carpenter Racing, een team waar hij altijd loyaal naar is geweest. Hij werd heel onverwachts ontslagen aan het eind van het seizoen. Door de ongelukkige timing en door het feit dat hij gesprekken met andere teams al was gestopt, heeft VeeKay nog steeds geen zitje. Hij kan alleen nog bij Dale Coyne Racing terecht, maar daar is hij wel positief over. "Daar kan ik nog niet echt antwoord op geven", reageerde VeeKay op de vraag van Ziggo Sport of hij volgend jaar voltijds in de IndyCar gaat rijden. "Ik weet het zelf ook nog niet, maar dat is wel mijn doel. Dat is waar ik mijn zinnen op heb gezet en wat het plan is voor volgend jaar. Dale Coyne is het enige team dat nog plek over heeft, dus ja, die naam kan ik wel noemen, aangezien je toch kan raden dan met wie we bezig zijn, als ik IndyCar wil rijden. Daar zijn we nu mee in gesprek met de financiële toestand in afwachting. Het ziet er goed uit, moet ik zeggen."

Derde tijd geklokt in te langzame auto

"Dale Coyne is bezig met investeerders. Hij heeft een heel slecht seizoen gehad met volgens mij zeven à acht verschillende coureurs met de laatste of één na laatste plek in het kampioenschap", vervolgde de 24-jarige uit Hoofddorp. "Hij en iedereen in dat team wil daar verandering in brengen. Ik kreeg een belletje van hen voor de hybridetest op de Speedway, toen ik geen zitje meer had, en [ze vroegen] of ik voor hen wilde rijden. Die auto die uit de Indy 500 was 'gebumpt', de enige auto die niet gekwalificeerd was [omdat deze te langzaam was], zette ik die dag op P3 neer. Daar waren ze zo blij en zo tevreden mee dat het mij het vertrouwen heeft gegeven dat ze me echt graag willen voor dat stoeltje. Sommige dingen komen uit de lucht vallen en zo kwam die test ook, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik denk dat het team ook heel veel meer kan dan wat ze de afgelopen jaren hebben laten zien."

De wagens van Dale Coyne Racing rijden eigenlijk consistent achteraan, maar zo nu en dan wordt er een briljant resultaat uitgesleept. Denk daarbij aan de podiums van David Malukas op Gateway en de overwinningen van Sébastien Bourdais in St. Petersburg evenals die van Carlos Huertas en Mike Conway op de straten van Houston en Detroit, respectievelijk.

