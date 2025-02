Vorige week werd het Formule 1-seizoen 2025 afgetrapt met het F175-launchevenement in Londen. Er werd een prachtige show van gemaakt rondom de onthullingen van de kleurstellingen, maar het was niet alleen maar feest. Max Verstappen kon namelijk rekenen op een boel boegeroep. Een Britse journalist denkt te weten waarom.

Het evenement in de O2 Arena begon met een komisch stukje van Jack Whitehall waarin de ruzie tussen Verstappen en George Russell naar voren kwam. Toen de Limburger in beeld kwam, klonk er boegeroep door de enorme zaal. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner werd eveneens uitgejoeld door het publiek. "Ik vind dat niet kunnen", zei Jos Verstappen in gesprek met RaceXpress. "Kijk, ik snap het wel. Max is de enige die die Engelsen het vuur aan de schenen legt en die precies zegt waar het op staat, maar ik vind het niet kunnen en het is echt een teleurstelling wat daar is gebeurd." De vader van de viervoudig wereldkampioen waarschuwt dat Max Verstapen volgend jaar niet komt opdagen, als het evenement weer in Groot-Brittannië wordt gehouden. "Nee, Max heeft daar geen zin in om uitgejoeld te worden voor 25.000 mensen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over Abu Dhabi 2021: 'Masi besloot iets te doen wat niet in het regelboek stond'

Britse journalist wijst naar Masi

De FIA lanceerde een statement naar aanleiding van het boegeroep: "Grote rivaliteiten in de geschiedenis van de autosport hebben bijgedragen aan het creëren van een spannende ervaring voor de fans. Wat sport op alle niveaus fundament geeft, is een cultuur van respect. Daarom was het teleurstellend om de tribale reactie van het publiek te horen richting FIA Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn Red Bull-teambaas en CEO Christian Horner tijdens de F1-lancering in Londen. Max en Christian hebben beiden veel bijgedragen aan de sport waar we van houden."

Dat Verstappen door de Engelsen werd uitgejoeld, komt ook niet echt als een verrassing na de ruzie tussen hem en Russell, en natuurlijk de controversiële titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021. Een Britse journalist denkt dat de nare actie richting Verstappen inderdaad stamt uit het laatstgenoemde. Mark Hughes, actief bij onder andere Sky Sports F1, sluit zich aan bij het statement van de FIA, maar legt op X uit dat het tegelijkertijd ook de schuld is van de internationale autosportbond. "Ik ben het hier eigenlijk wel met de FIA eens. Echter, ik zou eraan toevoegen dat het idiote tribalisme deels getriggerd is door de acties van de FIA-Race Director in AD [Abu Dhabi] 2021. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen." Uiteraard wijst Hughes hier naar Michael Masi die de safety car naar binnen liet komen met nog één ronde te gaan, waardoor Verstappen de kans kreeg om Hamilton te verslaan. Het is iets waar vandaag de dag nog over betwist wordt of wat Masi deed eigenlijk wel mocht.

Gerelateerd