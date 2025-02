Jos Verstappen stelt dat hij volop geniet van het leven als coureur in de rallywereld en weet zeker dat viervoudig wereldkampioen in F1 Max Verstappen 'verkocht zou zijn' als hij het eenmaal heeft geprobeerd.

Jos Verstappen stelt in gesprek met De Telegraaf dat hij volop geniet van zijn tijd als rallycoureur. "We komen uit op ongeveer achttien of negentien wedstrijden. Ja, ik ben veel van huis. Tien jaar geleden had ik niet gedacht dat ik zoveel rally’s zou rijden. Maar ik heb dit gewoon nodig, geniet er enorm van."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over baby met Kelly Piquet: 'Dan gaat de geboorte nog niet plaatsvinden'

'Rally nu niets voor Max, maar eenmaal verkocht als hij het heeft geprobeerd'

'Geen gezeur met pers in rally'

Volgens Jos Verstappen moeten mensen niet verwachten dat Max Verstappen op korte termijn eens een poging gaat wagen in de rallywereld. Toch denkt Jos Verstappen dat, als hij het zou proberen, hij meteen niks anders meer zou willen. "Of zo’n rally iets voor Max is? Nee, op dit moment niet. Ik denk ook niet dat hij nu geïnteresseerd is. Maar ik weet zeker dat als hij dit gaat doen, hij verkocht is."

Volgens Jos Verstappen is er nog een reden waarom zijn zoon het fijn zou vinden om in rally te rijden. Jos Verstappen stelt namelijk dat er amper problemen zijn met de media en pers die de sport volgen. "In deze wereld is er geen gezeur met de pers, dat is allemaal heel minimaal. Er is nauwelijks politiek. Het is gewoon leuk." De vraag is of dit ook het geval zal zijn als een coureur als Max Verstappen in de rallywereld actief gaat zijn en op hoog niveau zou kunnen rijden.

Gerelateerd