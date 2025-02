Twee voormalig Formule 1-coureurs zijn het erover eens dat de huidige generatie in de koningsklasse zich als PR-robots gedraagt. Volgens Nelson Piquet Jr. is Max Verstappen nog de enige die zijn mond durft open te trekken. Christian Fittipaldi vindt dat ook over Fernando Alonso en daarna noemt hij George Russell een Playmobil-poppetje.

Piquet Jr. is de broer van Kelly Piquet, de partner van Verstappen. Hij sleepte een podium binnen in de Formule 1 voor Renault, maar staat vooral bekend om zijn rol in Crashgate. Na zijn F1-carrière vond hij succes in onder andere NASCAR, de Formule E, Rallycross en Stock Car Brasil. Christian Fittipaldi scoorde midden jaren 90 wat punten in een aantal Grands Prix, voordat hij de overstap maakte naar de Amerikaanse racerij. Hij won twee IndyCar-races en twee IMSA-kampioenschappen. De twee Brazilianen zijn allebei actief als analisten en maken in een podcast duidelijk dat ze het robotgedrag van de huidige F1-coureurs zat zijn.

Coureurs zeggen niet meer wat ze echt denken

"Deze nieuwe generatie, ze moeten al acteurs zijn wanneer het tijd is voor interviews", begon Piquet geïrriteerd bij de Pelas Pistas-podcast. "Wanneer iemand je vraagt wat je vond van een bepaald incident, dan antwoordt de helft: 'Ik ben heel blij om in Brazilië te zijn, mijn favoriete land, die situatie lossen we op, het is prima, dit dat, zus zo'. Ze zeggen niet echt wat ze voelen, wanneer ze echt pisnijdig zijn, wanneer ze weten dat iemand fout zit, of ze wraak gaan niemand, niks meer... Ik denk dat het alleen nog in NASCAR mag en misschien in IndyCar."

Alleen Verstappen en Alonso zijn geen robots

"De fans moeten weten hoe ze echt zijn", vervolgde de in West-Duitsland geboren Braziliaan. "Het heeft geen zin om een coureur zo te polijsten dat hij alleen maar aardig doet tegen iedereen. James Hunt stond bekend om zijn karakteristieken op én naast de baan. Mijn vader had ook een bepaalde manier van doen die anders was op en naast de baan. Maar zo was niemand hetzelfde. Tegenwoordig zijn het allemaal robots. De enige die nog een beetje zegt waar het op staat, is Max. Hij zegt wat hij denkt." Christian Fittipaldi voegde ook Fernando Alonso aan het zeer korte lijstje toe. Piquet ging verder: "En Russell... die is helemaal geprogrammeerd. Hij is al van de generatie, en dat zal hij vast van Hamilton hebben geleerd, waarbij alles wat hij zegt berekenend is." Fittipaldi is het met hem eens: "Hij lijkt op een Playmobil-poppetje of iemand van de Thunderbirds."

