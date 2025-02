Logan Sargeant moest halverwege afgelopen F1-seizoen vertrekken, maar vond al gauw een nieuw avontuur in de autosport om aan te beginnen. Het lijkt er echter op dat de Amerikaan plotseling met pensioen gaat. Zijn team heeft aangekondigd dat hij per direct aan de slag zal gaan met andere interesses.

Sargeant schreef het FIA-wereldkampioenschap in het karten op zijn naam en won vervolgens wedstrijden in de Britse Formule 4, Formule Renault, FIA Formule 3 en FIA Formule 2. Het leverde hem een zitje in de Formule 1 op bij Williams. Hij werd de teamgenoot van Alexander Albon in 2023. De laatstgenoemde zorgde voor 27 van de 28 punten voor het team. Sargeant wist alleen in de top tien terecht te komen bij zijn thuisrace op het Circuit of the Americas, omdat Lewis Hamilton en Charles Leclerc gediskwalificeerd werden. Desondanks mocht Sargeant in 2024 door bij Williams. Hij bleef echter puntloos en reed veel schade. De crash tijdens de vrije training op de zaterdagochtend van de Dutch Grand Prix bleek de druppel. De Amerikaan werd ontslagen en vervangen door Franco Colapinto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen streept vader Jos weg van Le Mans-team met Alonso: 'Hij wil niet'

Andere interesses

Sargeant zou dit jaar aan een nieuw avontuur in de autosport beginnen. Hij werd bekendgemaakt als een van de coureurs bij IDEC Sport in de European Le Mans Series naast Williams-ontwikkelingscoureur Jamie Chadwick en Porsche Carrera Cup-winnaar Mathys Jaubert. Hij zou zicht hebben op een zitje in het FIA World Endurance Championship wanneer Hyundai-merk Genesis Magma haar debuut maakt in de Hypercar-klasse, aangezien IDEC Sport als ontwikkelingspartner fungeert, maar hij heeft uit het niets zijn zitje opgegeven en lijkt te stoppen als coureur.

"Logan Sargeant heeft het besluit genomen om weg te stappen van de sport om aan de slag te gaan met andere interesses", luidt een statement van het Franse team. "IDEC Sport en Genesis Magma Racing nemen kennis van zijn besluit en zullen ergens in de komende dagen zijn vervanger aankondigen. We wensen Logan het allerbeste met nieuwe projecten." Wie hem opvolgt is dus nog niet bekend evenals wat deze 'interesses' van Sargeant zijn. De andere LMP2-wagen van IDEC Sport zal worden bestuurd door Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue en de Nederlander Job van Uitert.

© Jan Patrick Wagner | IDEC Sport tijdens de 4 Uur van Barcelona in de European Le Mans Series

Gerelateerd