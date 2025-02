In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Jos Verstappen legt uit dat hij best wel teleurgesteld is in het Engels publiek die dinsdagavond Red Bull Racing en Max Verstappen aan het uitjoelen was. Nigel Mansell heeft veelbelovende signalen gehoord over de RB21 en de FIA komt op zaterdag ook met een statement over het gedrag van het publiek in de O2 Arena. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 22 februari.

Jos Verstappen over opdracht aan Red Bull: "We willen wel zien dat het vooruitgaat"

Volgens Jos Verstappen is het aan Red Bull om te laten zien dat het ook met de nieuwe lichting een kampioenschapswinnende auto kan bouwen. Het Oostenrijkse team heeft vorig jaar een aantal sleutelpersonen verloren en hoewel Jos The Boss vertrouwen heeft in de renstal, wil hij het toch eerst nog even afwachten. Lezen wat Jos te vertellen heeft over het komende seizoen? Klik hier!

FIA reageert met statement op boegeroep richting Horner en Verstappen

De FIA heeft middels een statement gereageerd op het boegeroep richting Red Bull-teambaas Christian Horner en Max Verstappen tijdens het F1 75-evenement in de O2 Arena in Londen, afgelopen dinsdag. Lezen hoe de verklaring van de FIA luidt over het tafereel van afgelopen dinsdag? Klik hier!

Jos Verstappen over boegeroep richting Max: 'Vind het niet kunnen en echt een teleurstelling'

Volgens Jos Verstappen hebben de Engelse Formule 1-fans zich afgelopen dinsdag in de O2 Arena van hun slechtste kant laten zien. Red Bull Racing kreeg toch wel wat boegeroep te verduren en volgens Jos 'The Boss' reist zoon Max volgend jaar niet meer af naar het evenement, als het weer in Engeland wordt gehouden. Deze hele reactie van Jos 'The Boss' lezen? Klik hier!

Mansell wijst naar veelbelovende signalen over RB21: 'Red Bull heeft goed werk geleverd'

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell wordt de favorietenrol voor 2025 wel erg snel in de schoenen van McLaren geschoven. De Brit stelt dat ook Ferrari niet mag worden onderschat, daarnaast wijst hij op veelbelovende signalen vanuit Red Bull Racing. Lezen welke signalen de Britse F1-kampioen heeft binnengekregen? Klik hier!

Croft zag onzekere Verstappen: 'Iemand die denkt dat hij op achterstand staat?'

David Croft was afgelopen week aanwezig in Londen voor F1 75, de show waarin de livery's voor het seizoen 2025 werden geopenbaard. De Brit zag daar een Max Verstappen die allesbehalve zeker was van zijn zaak over zijn eigen auto en zijn kansen op zijn vijfde titel op rij. Lezen hoe 'Crofty' naar het nieuwe seizoen kijkt? Klik hier!

