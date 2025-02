De FIA heeft middels een statement gereageerd op het boegeroep richting Red Bull-teambaas Christian Horner en Max Verstappen tijdens het F1 75-evenement in de O2 Arena in Londen, afgelopen dinsdag.

Het evenement was de aftrap van het Formule 1-seizoen, waarbij de tien teams hun livery's toonden voor het nieuwe jaar. Ieder team kreeg zo'n zeven minuten presentatietijd om zelf in te vullen, maar toen de beurt aan Red Bull was, lieten de toegestroomde fans van zich horen. Het boegeroep was niet alleen richting Red Bull, ook de FIA kon rekenen op wat gejoel. GPFans was die avond ook ter plekken en kan bevestigen dat ongeveer de helft van de zaal op de hand van het Oostenrijkse team was, de andere helft juist niet.

Verklaring FIA

De FIA verklaart: "Grote rivaliteiten in de geschiedenis van de autosport hebben bijgedragen aan het creëren van een spannende ervaring voor de fans. Wat sport op alle niveaus fundament geeft, is een cultuur van respect. Daarom was het teleurstellend om de tribale reactie van het publiek te horen richting FIA Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn Red Bull-teambaas en CEO Christian Horner tijdens de F1-lancering in Londen. Max en Christian hebben beiden veel bijgedragen aan de sport waar we van houden. In het komende seizoen mogen we dat niet uit het oog verliezen. Als onderdeel van de inzet van de FIA om de integriteit van de sport te beschermen, leiden we een coalitie die online misbruik in de sport aanpakt onder de vlag van onze United Against Online Abuse-campagne. We staan zij aan zij met al onze coureurs, officials, vrijwilligers en fans om ons te verenigen tegen deze groeiende dreiging. We roepen de sportgemeenschap op om de impact van hun acties, zowel online als offline, in overweging te nemen."

