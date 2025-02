Hoewel McLaren 2024 wist af te sluiten als constructeurskampioen, is voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers van mening dat McLaren het op één na slechtst presterende team is. Albers wijst op de gemiste kansen in de strategie en vindt dat het papaja-oranje team zichzelf wel erg hard op de borst klopt.

McLaren begon 2024 dramatisch, maar wist vanaf de race in Miami, met de updates aan boord, om de zeges te gaan knokken. Dit resulteerde uiteindelijk in het constructeurskampioenschap, dat in de laatste race in Abu Dhabi nog wel even moest worden veiliggesteld. Ook Lando Norris had een kans op de wereldtitel voor de coureurs, die uiteindelijk naar Max Verstappen ging. De Brit reed acht pole positions, maar wist slechts de helft daarvan om te zetten in overwinningen.

McLaren op één na slechtste team van 2024

Hoewel Albers McLaren prijst voor de constructeurstitel, heeft hij in de Formule 1-podcast van De Telegraaf ook een kritische noot: "Als we terugkijken, dan is McLaren wel het op één na slechtste team. Ik denk dat Sauber het slechtst gepresteerd heeft, ook als je kijkt naar dat gedoe met die wielmoeren, waar ze een half jaar problemen mee hebben gehad. Daarna komt McLaren echt wel."

'Ze lopen met de borst naar voren'

Daarvoor trekt Albers de vergelijking met Ferrari aan het begin van het grondeffect-tijdperk. De Scuderia kon met Red Bull meedoen om de zeges, maar maakte cruciale fouten. "Maar luister eens even; We hebben Ferrari afgeschoten in 2023 en 2022. Tegen de muur aangezet; het was afschuwelijk en ze konden niets meer goed doen. McLaren heeft er zo'n zooitje van gemaakt, maar ze lopen met de borst naar voren, alsof ze een fantastisch seizoen hebben gehad. Ze zijn wereldkampioen geworden, maar als je gaat kijken en gaat analyseren wat voor puinhoop ze hebben gemaakt... bijvoorbeeld qua pitstopstrategie en calls om naar binnen te gaan, hebben ze het slechtst gepresteerd van alle teams", ziet Albers. Dat is volgens hem dan ook de reden dat Verstappen uiteindelijk in Las Vegas met zijn vierde titel naar huis ging: "Dat heeft ervoor gezorgd dat het uitlopen van Max Verstappen ook gelukt is, omdat ze er bij Red Bull bovenop zaten."