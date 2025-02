Lewis Hamilton was afgelopen week weer aanwezig op het circuit van Fiorano om daar een testrit te maken met zijn nieuwe auto. Hordes enthousiaste fans waren aanwezig in Maranello om een glimp op te vangen van de Brit, maar voor één fan is dat verhaal nu vervelend afgelopen.

De indrukwekkende loopbaan van Hamilton is dit jaar officieel aan het volgende hoofdstuk begonnen. De Britse coureur verbaasde begin 2024 vriend en vijand door plotseling zijn krabbel te zetten onder een contract bij het team van Ferrari, waar hij vanaf 2025 zal gaan proberen om toch nog zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken. Goede vriend Fred Vasseur wist de man uit Stevenage te overtuigen om voor hem te komen rijden en dus is hij vanaf dit seizoen te bewonderen in het illustere rood als teamgenoot van Charles Leclerc.

Test op Fiorano

Tijdens zijn eerste dag in Italiaanse dienst stond de Britse rijder trots te poseren voor het wereldberoemde huis van Enzo Ferrari en daarmee is zijn dienstverband in Maranello echt van start gegaan. Vervolgens heeft Hamilton zelfs al zijn eerste kilometers in een Ferrari achter de rug, al ging dat niet met groot succes en beleefde hij zijn eerste crash op het circuit van Barcelona, een crash waar toch veel om te doen was geweest. Inmiddels heeft hij ook de eerste meters in zijn nieuwe wagen op woensdag gemaakt op Fiorano.

Boom slopen

Ook waren er wederom hordes fans aanwezig om een glimp op te vangen van hun nieuwe idool. Eén Italiaanse fan leek wel héél veel over te hebben om Hamilton te bewonderen: Gewapend met tuingereedschap arriveerde hij naast het circuit en besloot hij een boom te ontdoen van zijn takken om zo een beter zicht te krijgen op de testende Hamilton. Die actie heeft nu nog een vervelend staartje gekregen: Gazzetta di Modena heeft laten weten dat de lokale politie de man heeft weten op te sporen aan de hand van de online geplaatste beelden en hij een boete gaat krijgen voor het vernielen van de natuur. De hoogte van de boete is nog niet bekend.

Dalla pazzia per la nuova Ferrari alla follia più totale il passo è breve: un tifoso ha pensato bene di segare alcuni alberi nell’intorno della pista di Fiorano per avere una visuale migliore sul tracciato.#F1 #Ferrari pic.twitter.com/YXXDLpBQhI — Simone Peluso (@simone_peluso_) February 19, 2025

