Ook Yuki Tsunoda moet op zijn woorden letten in het heetst van de strijd, met de nieuwe regels rondom vloeken binnen de autosport. De Japanner stelt op het F1 75-evenement dat hij de balans wil zoeken en grapt daarom dat hij misschien wel meer dan ooit moet gaan schelden, simpelweg omdat het niet meer mag tijdens het racen.

De FIA heeft met het nieuwe reglement rondom vloeken binnen de autosport flink wat oproer veroorzaakt. De internationale autobond kan namelijk torenhoge boetes opleggen bij een uitglijder van een coureur tijdens een officieel persmoment. Dit geldt niet exclusief voor Formule 1-coureurs, want de naam van rallycoureur Adrien Fourmaux pronkte afgelopen weekend op het eerste officiële document van de FIA waarin een straf werd uitgedeeld voor vloeken. De Fransman moest uiteindelijk een bedrag van 30.000 euro betalen, omdat hij tijdens een interview zei: "We fucked up yesterday."

Tsunoda: 'Ik vloek de laatste tijd niet zoveel meer'

Tsunoda stond in zijn eerste jaren binnen de Formule 1 bekend als een heethoofd. Zo liet hij zich regelmatig gaan over de boordradio als het even niet ging zoals hij wilde. Die scherpe randjes zijn inmiddels wat afgevlakt, en sprekend over de boetes die kunnen volgen, neemt Tsunoda zijn eigen reputatie op de hak. "In de sportwereld in het algemeen, denk ik dat het niet alleen wij zijn die vloeken. Maar wij krijgen goede training om niet te veel te vloeken. En eerlijk gezegd vloek ik de laatste tijd niet zoveel", zo suggereerde hij met een glimlach.

Zelfexpressie moet niet worden tegengehouden door FIA

Desalniettemin begrijpt de Japanner waarom de FIA optreedt tegen vloeken, maar hij vindt zelfexpressie een belangrijk onderdeel van de sport. "Persoonlijk vind ik dat het iets is waarmee je je persoonlijkheid laat zien. Natuurlijk is er een grens. Je kunt een drempel bereiken waarop het erg giftig wordt—het is geen taal die je wilt horen", gaat hij op een iets serieuzere noot verder. Daarnaast wil Tsunoda de FIA best even testen, zo knipoogt hij: "Misschien ga ik nu juist meer vloeken dan voorheen, gewoon omdat het niet meer mag tijdens het racen!"

