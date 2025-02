Racing Bulls is vandaag op het Autodromo di Imola, vlakbij de fabriek in Faenza, voor de shakedown met de gloednieuwe VCARB 02 voor het F1-seizoen van 2025. Yuki Tsunoda stapte deze woensdagochtend voor het eerst achter het stuur.

Het zusterteam van Red Bull was vorig jaar in een gevecht verwikkeld om de zesde plaats in het constructeurskampioenschap met Alpine en Haas. Uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met P8, net als in 2023, maar ze scoorden wel bijna twee keer zoveel punten. Tsunoda maakt zich op voor zijn vijfde seizoen bij Racing Bulls, wat we vorig jaar nog kenden als Visa Cash App RB of VCARB en daarvoor als Scuderia AlphaTauri. Hij had gehoopt op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen, maar die is gegaan naar Liam Lawson. FIA Formule 2-vicekampioen Isack Hadjar neemt het tweede Racing Bulls-stoeltje over.

Naast VCARB 02 ook de AT04

Racing Bulls verraste dinsdagavond bij het F175-launchevenement door een hagelwitte bolide te onthullen. Tevens keert de bekende Red Bull-neus terug uit de Toro Rosso-tijden, toen deze goudkleurig was. Op deze woensdagochtend werd er voor het eerst gereden met de VCARB 02 in Imola, nog geen honderd kilometer verwijderd van Fiorano waar Ferrari met de SF-25 bezig was. Tsunoda had de eer om als eerste in te mogen stappen.

AlphaTauri AT04 uit 2023 komt ook in actie als onderdeel van het Testing of Previous Cars-programma. Wie daar achter het stuur is gekropen, is momenteel nog niet duidelijk. Het is in ieder geval niet reservecoureur Ayumu Iwasa, aangezien hij in Japan is voor de wintertest van de Super Formula.

