Max Verstappen wordt dit jaar vader. De viervoudig F1-kampioen en zijn partner Kelly Piquet zijn in verwachting van een kindje. Hoe gaat de coureur van Red Bull Racing het rond de bevalling aanpakken met het drukke schema? Verstappen gaf antwoord bij het F175-launchevent, waar GPFans ook bij was.

Verstappen is al sinds oktober 2020 een koppel met Piquet. De Braziliaanse heeft al een dochtertje uit een vorig relatie met Daniil Kvyat, die eveneens ooit voor Red Bull uitkwam. Verstappen is nu de bonuspapa van Penelope, maar aankomende zomer zal hij met Piquet voor het eerst een kindje krijgen. Er staan dit seizoen een recordevenarende 24 Grands Prix op de kalender en dus hebben de coureurs nog maar weinig weekenden vrij tussen de wedstrijden door. De kans is daarom best groot dat Verstappen de geboorte moet missen, want hij kan het zich als verdedigend wereldkampioen niet veroorloven om een race te missen.

Geen vaderschapsverlof

"Nee, want ik heb dit al een keer eerder gehad", antwoordde Verstappen op de vraag of hij er op de baan rekening mee gaat houden dat hij dichtbij een schorsing zit. "Volgens mij heb ik een keer op negen of tien gestaan. Het gaat puur om het managen van de situatie." Hij verwacht samen met Kelly Piquet een kindje in de zomer, waarschijnlijk in juni. Verstappen wordt gevraagd of hij al naar de F1-kalender heeft gekeken en hoe dat in zijn schema gaat passen.

"Ik kan geen race missen. Alhoewel, tenzij ik te veel strafpunten krijg natuurlijk of begin te vloeken. Alles is mogelijk, maar [vaderschapsverlof] bestaat niet in Formule 1. Ik kan niet twee maanden vrij nemen", reageerde Verstappen. Hij heeft geen stress over het mogelijk missen van de geboorte van zijn kindje, omdat hij er toch geen controle over heeft. "Als het gebeurt, gebeurt het. Ik kan er helaas niks aan doen. We krijgen als F1-coureurs helaas geen vrij, maar aan de andere kant ben ik ook niet degene die gaat bevallen."

© Getty Images

