Hoewel viervoudig kampioen Max Verstappen van mening is dat de FIA haar tijd wel aan betere dingen kan besteden dan aan regels rondom vloeken, ziet Verstappen op het F1 75-evenement ook wel de positieve kant in van de strengere maatregelen.

De internationale autosportbond kwam vorige maand met een verscherping van het reglement rondom vloeken en/of wangedrag. Mocht de FIA zoiets bespeuren, dan is het orgaan in staat om boetes uit te delen, schorsingen op te leggen en eventueel puntenaftrek in het wereldkampioenschap toe te passen. Dit zal echter pas gebeuren als een coureur herhaaldelijk in de fout gaat. Max Verstappen moest vorig jaar een taakstraf uitzitten voor vloeken tijdens de persconferentie in Singapore, en Charles Leclerc moest een week later een boete betalen voor het gebruik van wat de FIA als scheldwoorden beschouwt.

Verstappen wijst naar positieve kant

Verstappen was dinsdagavond uiteraard ook aanwezig in de O2-arena en hoewel hij vindt dat de FIA haar tijd beter kan besteden aan andere zaken, ziet hij ook wel de positieve kant in. De Nederlander is al niet zo'n fan van al die mediamomenten en stelt: "Aan de andere kant is het prima, want dan hoef ik minder te praten en dat vind ik prima!"

Eerste straf door FIA uitgedeeld voor vloeken

Afgelopen weekend deelde de FIA de eerste straf uit voor het vloeken, onder het nieuwe beleid. Rallycoureur Adrien Famoux vergaloppeerde zich tijdens een interview bij RallyTV en vertelde daar: "We fucked up yesterday." De stewards van dienst legde de coureur, geheel volgens de nieuwe richtlijn, een boete van 30.000 euro op.

