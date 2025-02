Hoewel de Formule 1-teams zich opmaken voor het nieuwe seizoen, wordt er op de achtergrond ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van de wagens voor 2026. Pierre Waché stelt dat Red Bull redelijk tevreden is over het reglement dat volgend jaar ingaat, maar uit in een gesprek met Motorsport.com ook zijn zorgen over het nieuwe tijdperk van de Formule 1.

In 2025 begint de koningsklasse aan het laatste jaar met de huidige grondeffectwagens, een tijdperk dat in 2022 is gestart. De topteams lieten in de slotfase van het seizoen 2024 zien dat ze erg dicht bij elkaar zaten, en de verwachtingen voor het nieuwe jaar zijn dan ook hooggespannen. Toch wordt er ook al gewerkt aan de wagens voor 2026, aangezien de teams daar vanaf 1 januari officieel aan mochten beginnen.

FIA heeft naar teams geluisterd

Red Bull was afgelopen jaar al diverse keren kritisch op het nieuwe reglement. Zo gaf Max Verstappen aan dat hij in de simulator op het rechte stuk van Monza moest terugschakelen om op die manier vermogen te behouden. Daarnaast waren er ook klachten over de restricties die het nieuwe reglement qua ontwerp met zich meebrengt. De FIA hoopt hiermee de vuile lucht te elimineren, maar de teams vrezen dat hierdoor mogelijke ontwikkelingsopties wegvallen. De internationale autosportbond heeft dat echter in de laatste fase van 2024 enigszins aangepast, in het voordeel van de teams.

'2026-reglement is verbeterd, maar nog niet optimaal'

Waché is blij met de aanpassing, maar wijst nog altijd op de uitdaging: "Het is verbeterd, best veel verbeterd. De combinatie van chassis en motor blijft qua karakteristieken echter enorm uitdagend, maar dat geldt voor iedereen." Wel vindt hij dat het gebabbel over het nieuwe reglement nu echt voorbij moet zijn. "Het is nu te laat om daar nog over te discussiëren. Zelfs als het snelheidsprofiel en de ervaring voor de coureurs niet overeenkomen met wat we graag willen zien van de Formule 1, is het alsnog puur onze taak om het snelste pakket te bouwen. Daarom focus ik me niet meer op wat ik persoonlijk van de nieuwe regels vind."

Motorreglement VS autoreglement

De Fransman is persoonlijk namelijk niet te spreken over het nieuwe reglement en wijst vooral naar de motoren die vanaf 2026 de dienst uitmaken. Het vermogen van die motoren wordt voor de helft opgewekt door de verbrandingsmotor, terwijl de andere helft uit de accu komt. Daardoor heeft de sport weliswaar diverse 'nieuwe' fabrikanten (Audi en Honda) aangetrokken, maar de regels omtrent de nieuwe auto's zijn pas vastgesteld nadat het motorreglement al vaststond. Daardoor sluit het volgens Waché niet helemaal aan op elkaar. "Ik denk dat het alsnog een goede show kan worden. Op een bepaald moment is het echter niet meer mijn taak om het systeem als geheel te verbeteren. Ik word betaald door, en ben volledig toegewijd aan, het team waar ik voor werk. Mijn taak is simpelweg om mijn werk zo goed mogelijk te doen en ervoor te zorgen dat de mensen in het team optimaal kunnen presteren om uiteindelijk de beste auto te leveren. Dat is het enige waarvoor ik betaald word."