Terwijl het F1 75-evenement in volle gang is in Londen en de fans genieten van de show, lijkt niet iedereen zin te hebben om continue de focus op het podium te hebben. Charles Leclerc en Lewis Hamilton besloten om de tijd op een andere manier te besteden in de O2 Arena.

Dit jaar worden de onthullingen van de wagens een stuk anders aangepakt dan in voorgaande jaren. Normaal organiseren alle teams zelf een onthulling van de livery dan wel wagen voor het nieuwe jaar, maar dit jaar wordt het allemaal anders gedaan. In Londen vindt op dinsdagavond het F1 75 Live-evenement plaats, waarbij de teams om beurten de livery mogen tonen aan de buitenwereld. Het gaat allemaal - zoals we gewend zijn van de Formule 1 - gepaard met een bak aan showelementen, zang en dans.

Potje schaken

We weten natuurlijk dat iemand als Max Verstappen weinig op heeft met alle toeters en bellen die bij een dergelijk evenement komen kijken, maar hij blijkt niet de enige coureur te zijn die maar moeilijk de aandacht erbij kon houden. Ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc bleken een broertje dood te hebben aan alles wat er op het podium te gebeuren stond. Het nieuwe Ferrari-duo vermaakte zichzelf namelijk tijdens de festiviteiten met een potje online schaken.

Sir Lewis Hamilton and Charles Leclerc are playing ONLINE CHESS they do not gaf and i love it 😭



pic.twitter.com/w0OggoNUaL — sim (@sim3744) February 18, 2025

