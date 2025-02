Waar en vanaf hoe laat is de onthulling van de Williams-wagen van 2025 te zien?

Het is Valentijnsdag en voor het team van Williams betekent dat dat de onthulling van de FW47 vandaag op het programma staat. Vanaf hoe laat en waar valt de onthulling van het nieuwe wapenfeit van de Britse formatie te zien?

Het team van Williams heeft dit jaar een line-up om van te smullen. Aan het begin van het jaar 2024 werd al vroeg duidelijk dat de hierboven genoemde Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Carlos Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken. Uiteindelijk viel de keuze op het team van Williams, waardoor Sainz toch een flinke achteruitgang op de grid lijkt te maken. Het wordt interessant om te zien hoe de Spanjaard zich gaat manifesteren bij het team van Williams, waar hij met Alex Albon met een sterke teamgenoot te maken krijgt.

Livestream Williams

Qua coureurs zit het dus wel goed dit seizoen voor James Vowles en zijn team. Het is voor de Britse renstal dus vooral zaak om de goede coureurs te gaan voorzien van goed materiaal. De FW47, zoals het wapenfeit van Williams dit seizoen heet, wordt op 14 februari - vandaag dus - gepresenteerd aan de buitenwereld. Dat doet Williams met een heuse livestream, die vanaf 10:30 uur Nederlandse tijd op onder meer YouTube en de eigen website van Williams te zien is vanaf het circuit van Silverstone. Daarbij zal niet de échte livery getoond worden, maar alleen de auto met een eenmalige livery. De Williams-livery zien we voor het eerst tijdens het F1 75-evenement van volgende week.

