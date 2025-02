McLaren is het eerste Formule 1-team dat in aanloop naar het seizoen van 2025 de nieuwe auto heeft onthuld. Het komt als een verrassing, aangezien deze filmdag op Silverstone niet was aangekondigd.

De papajakleurige renstal begint dit jaar als de regerend wereldkampioen bij de constructeurs. Lando Norris bezorgde het team vier overwinningen en kwam tot de regenrace in São Paulo in de buurt van Max Verstappen in de puntenstand. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen als vicekampioen. Oscar Piastri voegde er nog twee zeges aan toe, waardoor de teller op zes kwam te staan voor McLaren. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi versloegen ze Ferrari om zo hun eerste WK-titel als constructeur sinds 1998 binnen te slepen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Bustamante heeft opleidingsprogramma McLaren verlaten voor seizoen 2025'

Filmdag op Silverstone

Norris en Piastri zijn uiteraard bij McLaren gebleven en mochten vandaag even proeven van de MCL39. Het gebeurde tijdens een filmdag op Silverstone, een speciale testdag waarbij er niet meer dan 100 kilometer afgelegd mag worden. Het is officieel voor promotiedoeleinden, maar zo'n filmdag wordt vooral gebruikt om even te wennen aan de nieuwe wagen.

Op het eerste gezicht zien we al dat de slurf langs de engine cover, de sidepods en de vleugeltjes van de spiegels aangepast zijn ten opzichte van de MCL38, maar waarschijnlijk kunnen we pas tijdens de wintertests in Bahrein echt gedetailleerd naar de nieuwe ontwikkelingen kijken.

Gerelateerd