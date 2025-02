Vijf vraagtekens voor Verstappen en Red Bull Racing richting het seizoen 2025

Het seizoen 2025 gaat op 16 maart beginnen met de eerste race van het seizoen, maar in februari zijn de teams op de achtergrond al hard bezig met de voorbereidingen. Het seizoen 2025 gaat voor viervoudig regerend kampioen Max Verstappen en Red Bull Racing vol met vraagtekens zitten die ze tijdens het seizoen moeten gaan beantwoorden.

Het seizoen 2024 begon voor Verstappen en Red Bull Racing zoals het in 2022 en 2023 ook ging: dominant. Na tien races had Verstappen zeven races gewonnen, had hij een grote voorsprong bij de coureurs en was er ook bij de constructeurs al een gat gecreëerd door Red Bull. In Europa ging het echter anders. Terwijl de upgrades van Red Bull de auto niet beter bleken te maken, gingen McLaren en Ferrari er wel op vooruit met hun upgrades. Richting het einde begon ook Mercedes haar ritme te vinden en wonnen de drie teams zelfs vaker races dan Red Bull. Verstappen werd wel kampioen bij de coureurs, maar bij de constructeurs was het McLaren dat kampioen werd voor Ferrari en Red Bull. Zowel Red Bull als Verstappen, waar de frustratie in 2024 toenam door de prestaties van de auto, zullen in 2025 vragen moeten gaan beantwoorden die van belang zijn voor de korte, maar ook lange termijn.

Hoever gaat Red Bull met oog op 2026 om de RB21 door te ontwikkelen?

Feit is dat de RB20 van Red Bull vorig jaar namelijk zeker richting het midden en einde van het seizoen eigenlijk de derde auto van de grid was, misschien zelfs wel de vierde achter Mercedes tegen het einde van het seizoen in Abu Dhabi. De winter zal voor Red Bull van groot belang zijn om zoveel mogelijk verbetering door te voeren. Zoals alom bekend ging het in 2024 vooral over de correlatieproblemen die het team had. De cijfers zagen er in de simulator goed uit, ook bij de upgrades, maar bleken vervolgens tijdens het raceweekend totaal niet overeen te komen met de realiteit.

Dit zorgde ervoor dat de concurrentie dichterbij kwam en zelfs over Red Bull heen bleek te gaan. In 2025 zal dit anders moeten, en zowel adviseur Helmut Marko als technisch directeur Pierre Waché hebben al aangegeven dat de voorlopige voorbodes goed lijken te zijn. Dit moet echter nog blijken, zo is ook de les van vorig jaar geweest.

Kan Red Bull het kamp Verstappen tevreden houden in 2025?

Verstappen en zijn team zullen namelijk niet met minder genoegen nemen dan een auto waarmee de Nederlander zich voor de vijfde keer (achter elkaar) kan kronen tot wereldkampioen. Verstappen en zijn kamp - vooral vader Jos Verstappen - waren het afgelopen seizoen behoorlijk kritisch op Red Bull nadat het in 2022 en 2023 een veel betere auto op de baan had gekregen. De ontevredenheid en lichte onzekerheid zorde er zelfs voor - zo gaf Verstappen ook zelf aan - dat hij gesprekken voerde tijdens 2024 met Mercedes. De geruchten over een toekomst van Verstappen bij of Mercedes of Aston Martin in het nieuwe tijdperk waren nog nooit zo hardnekkig als in 2024.

Het kamp van Verstappen, en ook Verstappen zelf, gaf echter ook aan dat de toekomst van de Nederlander vrij simpel veilig te stellen is voor Red Bull: bouw de snelst auto van de grid. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu Mercedes, Ferrari en McLaren er een stuk beter voorstaan richting 2025 dan in 2022, 2023 en 2024 het geval was. Het is aan Red Bull om ervoor te zorgen dat Verstappen en zijn team weer tevreden zijn en de geruchten rondom de toekomst van de viervoudig wereldkampioen de kop in te drukken door een goede auto te bouwen.

Hoe gaat de nieuwe organisatie binnen het team werken?

Om dit te bewerkstelligen, kan het team in 2025 echter niet meer leunen op de expertise van topontwerper Adrian Newey. De Brit besloot na 2024 een einde te maken aan zijn tijd bij Red Bull en vanaf begin 2025 aan de slag te gaan met een nieuw project bij Aston Martin in samenwerking met Honda (vanaf 2026). Daarnaast is sportief directeur Jonathan Wheatley vertrokken naar Sauber/Audi.

Gianpiero Lambiase krijgt bij het team ook een nieuwe rol (blijft wel raceengineer Verstappen) en ook op strategisch gebied en binnen het team van Verstappen zijn wat veranderingen doorgevoerd. Niet per se omdat dit volgens Red Bull nodig was, maar simpelweg omdat er mensen vertrokken zijn. Het zal daardoor even wennen zijn voor iedereen, met nieuwe namen op nieuwe plekken. Toch zal er niet veel aanpassingstijd zijn, want in 2025 moet er meteen gepresteerd worden.

Hoe gaat de machtsstrijd achter de schermen bij Red Bull zich ontwikkelen?

Iets wat invloed kan gaan hebben op de gemoedstoestand binnen het team, uitspraken van topmensen binnen het team in de media en ook de sfeer bij de werknemers, is de machtsstrijd die binnen het team heerst sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. Er waren in 2023 al wat geruchten over deze machtsstrijd, die zou gaan tussen CEO Oliver Mintzlaff en Marko aan de ene kant en teambaas Christian Horner en de Thaise eigenaren van Red Bull aan de andere kant, maar in 2024 kwam dit nog meer op gang toen er een onderzoek kwam naar grensoverschrijdend gedrag van Horner.

Dit onderzoek bleek het begin van een onrustige periode, waarin Horner uiteindelijk na dat onderzoek vrijuit ging en ook Marko na wat onzekerheid over zijn toekomst aanbleef. Verstappen gaf na het seizoen toe dat hij zag hoe er binnen het team onzekerheid en onenigheid was, maar dat het team samen besloot om door te gaan. De vraag is of deze saamhorigheid in 2025 niet nog verder aangetast wordt en wat voor invloed dit kan hebben. Want dat er binnen Red Bull verdeling is sinds het overlijden van Mateschitz, staat vast.

Hoe gaat Liam Lawson presteren naast Verstappen?

Tot slot is er nog de kwestie van Liam Lawson, de coureur die in principe gaat bepalen of Red Bull echt mag denken aan een kampioenschap bij de constructeurs. Verstappen kon in het verleden in zijn eentje nog wel het kampioenschap bij de constructeurs binnenhalen op basis van zijn dominante prestaties, maar in 2024 kon dit al niet meer. Meteen ging het fout en werd Red Bull zelfs derde achter McLaren en Ferrari, die ook in 2025 op papier een sterke line-up hebben met twee coureurs die stabiel voorin kunnen presteren: Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren en Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari.

Mercedes, dat in 2025 voor dezelfde vraag staat als Red Bull door de komst van rookie Andrea Kimi Antonelli, zit wat dat betreft in dezelfde situatie als Red Bull. Lawson wordt al een tijdje gezien als een getalenteerde coureur die een kans zou moeten krijgen in F1, maar toch was er ook kritiek. Volgens veel mensen had Yuki Tsunoda ook wel een kans verdiend. Het is aan Lawson om te laten zien dat hij in de buurt van Verstappen kan zitten en zich voorin kan mengen met de auto's van Mercedes, Ferrari en McLaren. Dit zou Red Bull tactisch gezien opties geven en tevens de mogelijkheid bieden om echt mee te doen om de titel. Naast een goede auto is daar echter ook een stabiele Lawson voor nodig.

