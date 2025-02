Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar alweer zijn vijfde wereldtitel en mocht dat de Nederlander lukken, dan laat hij Alain Prost achter zich in de eeuwige ranglijsten. Voor de Fransman is dat echter helemaal geen probleem, daar hij zeer lovend is over de Red Bull-coureur.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Vijfde wereldtitel

Mocht Verstappen dit jaar slagen in zijn missie, zal hij niemand minder dan Prost achter zich laten in de geschiedenisboeken. De Franse oud-coureur staat ook op vier wereldtitels en hij wordt dan ook doorgaans gezien als één van de beste rijders aller tijden. Hij heeft er echter geen problemen mee als hij Verstappen aan hem voorbij ziet gaan: "Hij is een groot kampioen en heeft laten zien dat hij de beste is. Het delen van vier titels met iemand als hij levert mij dan ook geen problemen op. Ik weet zeker dat hij mij kan overtreffen en dat hij dat in de komende jaren ook zeker zal doen", vertelt hij tegenover RMC Motori.

Vervolgens krijgt Prost de vraag of Verstappen hem inderdaad ook aan Niki Lauda doet denken, iets dat in het verleden door Gerhard Berger werd aangehaald: "Ik wil het nooit hebben over de coureurs van vroeger en ze ook niet vergelijken met die van vandaag, dat is duidelijk. Max lijkt op Niki als het gaat om directheid, daar bestaat geen twijfel over. Als je Lauda iets vroeg, was het antwoord altijd eerlijk. Verstappen is een heel pakkende man, zoals de Engelsen zeggen, hij weet indruk te maken met wat hij zegt. Over de rest kan ik niet oordelen."

