14 van de 22 stoeltjes zijn al gevuld: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026

2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. Het seizoen 2025 moet nog van start gaan, maar we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend jaar uit gaat zien.

Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener van aankomende maart, is twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin volgend jaar. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden.

Welke stoeltjes moeten nog gevuld worden?

Er hangt een vraagteken boven Jack Doohan bij Alpine. Nog voordat het seizoen 2025 is begonnen, weten we nog niet zeker of hij het jaar überhaupt mag afmaken bij de Franse renstal.

Cadillac heeft nog geen coureur bekendgemaakt, maar zou momenteel Marcus Ericsson, Colton Herta en Sergio Pérez overwegen.

Liam Lawson volgt de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, maar de deal zou momenteel nog maar voor één seizoen zijn. Wie bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant, Racing Bulls, plaats gaat nemen is nog niet bekend.

Bij Mercedes loopt het contract van George Russell eind 2025 af. Rookie Andrea Kimi Antonelli zou alleen nog voor dit seizoen zekerheid hebben.

Team en

motorleverancier Coureurs Nummers Laatste jaar

van contract Alpine

Mercedes Pierre Gasly

onbekend 10

– onbekend

– Aston Martin

Honda Fernando Alonso

Lance Stroll 14

18 2026

onbekend Audi Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg 5

27 onbekend

onbekend Cadillac

Ferrari onbekend

onbekend –

– –

– Ferrari Lewis Hamilton

Charles Leclerc 44

16 onbekend

onbekend Haas

Ferrari Ollie Bearman

Esteban Ocon 87

31 onbekend

onbekend McLaren

Mercedes Lando Norris

Oscar Piastri 4

81 onbekend

2026 Mercedes onbekend

onbekend –

– –

– Racing Bulls

Red Bull Powertrains-Ford onbekend

onbekend –

– –

– Red Bull Racing

Red Bull Powertrains-Ford Max Verstappen

onbekend 33

– 2028

– Williams

Mercedes Alexander Albon

Carlos Sainz 23

55 onbekend

onbekend

