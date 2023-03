Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 11:13 - Laatste update: 14:03

Helmut Marko onthult dat Sergio Pérez en Max Verstappen tijdens de laatste vijf ronden van de Grand Prix van Saoedi-Arabië allebei de kans hadden om voor de snelste raceronde te gaan. In de cooldown room leek Pérez verbaasd te reageren op het feit dat zijn teamgenoot met het extra puntje ervandoor was gegaan, maar dat was dus eigenlijk geen verrassing.

De 33-jarige Pérez ruikt zijn kans om dit jaar voor de wereldtitel te gaan. De Mexicaan heeft nog een contract tot en met 2024 bij Red Bull Racing en met een wereldkampioenschap op zak wordt het onderhandelen over een nieuw contract een stuk makkelijker. Toch moet hij afrekenen met de regerend kampioen om überhaupt een kans te maken en tijdens de race in Djedda werd duidelijk dat Pérez dit jaar voor eigen kansen gaat.

Artikel gaat verder onder video

Groene licht om te pushen

Bij OE24 legt Marko uit wat het plan was: "Beiden hielden zich grotendeels aan de specificaties. Vijf ronden voor het einde kregen ze te horen dat ze voluit konden rijden." De Mexicaan ging er dan ook even voor zitten, zo onthult Marko: "Pérez is ook een goede tacticus. Hij probeerde op het einde ook de snelste ronde neer te zetten, maar had een momentje in de eerste sector en dat was het einde."

OOK INTERESSANT: Marko geeft duidelijkheid over afwezigheid Verstappen bij debriefing kwalificatie

Vooralsnog lijkt de titelstrijd voorlopig te gaan tussen de teamgenoten van Red Bull Racing, maar het team zal de effecten van de beperking in de windtunnel nog gaan merken. Volgens Marko is het daarom zaak dat er zoveel mogelijk punten worden gepakt, zodat het team een buffer heeft opgebouwd. "We hebben twee topcoureurs en we moeten zorgen dat we vooraan staan voordat de windtunnelstraf in werking gaat", aldus Marko.