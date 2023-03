Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 10:01

Dr. Helmut Marko legt uit waarom Max Verstappen na de kwalificatie in Djedda niet aanwezig was tijdens de debriefing van de renstal. In de media gingen er verhalen rond dat de Nederlander gefrustreerd door de technische mankementen zijn weg naar het hotel had gezocht, maar Marko legt uit dat Verstappen, op dat moment herstellende van een griepje, zichzelf niet zo lekker voelde en snel richting zijn bed wilde.

De tweevoudig kampioen reisde een dag later dan normaal af naar Djedda voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De titelhouder had last van maagklachten en dat was dan ook de reden van de vertraging. Dat de Limburger net was hersteld, was overigens niet te merken tijdens de sessies, want Verstappen noteerde in alle vrije trainingen de snelste tijd. Tijdens de kwalificatie speelde er technische problemen op, waardoor de Nederlander uiteindelijk als vijftiende moest starten. Er gingen verhalen rond dat Verstappen gefrustreerd naar huis was gegaan, maar dat spreekt Marko bij OE24 tegen.

Artikel gaat verder onder video

'Net herstelt van zware griep'

De adviseur van het team legt uit: "Max was net over een zware griep heen. Zag je hoe hij eruit zag toen hij uitstapte? Het ging echt niet goed met hem. Hij wilde zo snel mogelijk naar bed." Ondanks dat Verstappen dus relatief fit was afgereisd naar Djedda, was wat rust alsnog het beste advies en dat deed de Limburger dan ook braaf.

Door de problemen met de RB19 moest Verstappen de race aanvangen vanaf de vijftiende plek en hoewel het Jeddah Corniche Circuit nu niet bekend staat als een makkelijke baan om op in te halen, wist Verstappen zich terug te knokken naar P2. Op het eind werd er nog een gevecht gevoerd om de snelste raceronde, maar los daarvan is Marko uitermate tevreden over het optreden van de Nederlander. "We mogen tevreden zijn nadat Verstappen van achteren startte in Jeddah en als tweede eindigde achter (Sergio red.) Pérez", aldus Marko.