In navolging van een aantal andere teams heeft ook Aston Martin ervoor gekozen om nog een speciale onthulling van de auto vanuit eigen initiatief te doen. De renstal van Lawrence Stroll heeft laten weten wanneer men de AMR25 zal tonen aan de buitenwereld.

In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse en gaat plaatsvinden in de O2 Arena in Londen. Hoewel het er in eerste instantie op leek dat dit het enige evenement zou zijn wat betreft onthullingen van de liveries, koos Ferrari ervoor om de dag na het event in Londen ook in Italië een traditionele onthulling van de wagen te doen. In navolging van de Italianen kwamen ook onder meer Williams en Mercedes over de brug met een eigen onthulling.

Datum bekend

Daar is nu ook het team van Aston Martin aan toegevoegd. De renstal, met Fernando Alonso en Lance Stroll als coureurs voor het nieuwe seizoen, gaat op zondag 23 februari de officiële wagen tentoonstellen aan de buitenwereld, nadat de livery te zien is geweest tijdens het evenement in de O2 Arena. Nadat het team de wagen heeft onthuld, zal het speeltje van Alonso en Stroll één dag later zijn eerste kilometers maken tijdens een eigen test op het Bahrain International Circuit, waar later die week ook de officiële tests gehouden worden.

See the livery at F1 75 Live.

Meet the challenger on 23.02.25.

