De Vries doorbreekt stilte na felle sneer Marko, Horner komt met serieuze waarschuwing | GPFans Recap

De winterstop is nog altijd in volle gang, al komt het Formule 1-seizoen langzaam maar zeker toch een stukje dichterbij. Ondertussen hebben we op dinsdag wel de nodige interessante nieuwtjes voorbij zien komen. Voormalig F1-coureur Daniil Kvyat gaat bijvoorbeeld testen voor DS Penske in de Formule E, terwijl Nyck de Vries de stilte doorbrak na felle opmerkingen van Helmut Marko. Max Verstappen poseerde met Erling Haaland én liet weten dat vader Jos Verstappen het niet bepaald ziet zitten om met hem en Fernando Alonso de 24 uur van Le Mans te gaan rijden.

Kvyat gaat Formule E-test afwerken voor DS Penske

Daniil Kvyat gaat zijn rentree maken op hoog niveau. De voormalig Red Bull Racing-coureur heeft een overeenstemming bereikt met het Formule E-team van DS Penske en zal deelnemen aan een rookie test in Saoedi-Arabië. Kvyat is de biologische vader van Penelope Piquet, de stiefdochter van Max Verstappen. De Nederlander is sinds enkele jaren samen met Kelly Piquet, de ex van Kvyat. Meer lezen over het nieuwe avontuur van Daniil Kvyat? Klik hier!

Horner deelt serieuze waarschuwing uit over Verstappen in aanloop naar F1-seizoen 2025

Christian Horner denkt dat het een grote uitdaging zal worden om Max Verstappen aankomend seizoen te verslaan, maar de Red Bull Racing-teambaas zegt de concurrentie niet te onderschatten. "McLaren had een sterk seizoen vorig jaar, maar wij wonnen meer races dan wie dan ook - bijna het dubbele zelfs", klinkt het bij Sky Sports. Meer lezen over de uitspraken van Christian Horner? Klik hier!

De Vries laat van zich horen na "grootste fout"-opmerking Marko

Nyck de Vries heeft van zich laten horen, nadat Red Bull-topman Helmut Marko onlangs uitsprak dat de aanstelling van de Nederlander bij AlphaTauri zijn "grootste fout" is geweest. "Dag en nacht voel je dat er over je wordt geschreven en gepraat. Ik probeerde het te negeren, maar je voelt nog steeds dat die druk er is. Vanaf het tweede weekend werd er al over een wissel gesproken. Dat hielp mij niet om goed te presteren", zo zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Nyck de Vries? Klik hier!

Verstappen maakt de tongen los op social media en poseert met Engelse wereldspits

Max Verstappen heeft de tongen losgemaakt op social media. De Nederlander plaatste plotseling een foto op Instagram met Erling Haaland, de spits en topscorer van Manchester City. Het kiekje zorgt voor een groot aantal reacties. "What the hell is dit voor samenwerking?", zo leest het. Een ander schrijft: "We hebben een samenwerking tussen Max en Haaland voor GTA 6." De foto van Max Verstappen met Erling Haaland zien? Klik hier!

Verstappen streept vader Jos weg van Le Mans-team met Alonso: 'Hij wil niet'

Max Verstappen is op dit moment de grote superster in de Formule 1, al heeft hij natuurlijk nog altijd een hoop ambities buiten de koningsklasse. De viervoudig wereldkampioen zou bijvoorbeeld heel graag ooit deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. Dat zou hij graag willen doen met Fernando Alonso. Meer lezen over de Le Mans-wensen van Max Verstappen? Klik hier!

