Max Verstappen heeft de tongen losgemaakt op social media. De Nederlander plaatste plotseling een foto op Instagram met Erling Haaland, de spits en topscorer van Manchester City.

Max Verstappen maakt zich op voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, maar heeft nog genoeg vrije tijd om een aantal leuke dingen te ondernemen. Zo plaatste hij maandag een foto op Instagram met wereldster en Manchester City-spits Erling Haaland. Het kiekje zorgt voor een groot aantal reacties. "What the hell is dit voor samenwerking?", zo leest het. Een ander schrijft: "We hebben een samenwerking tussen Max en Haaland voor GTA 6." Ook leest het: "De beste spits en de beste Formule 1-coureur." Bekijk de foto hieronder.

