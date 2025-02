Daniil Kvyat gaat zijn rentree maken op hoog niveau. De voormalig Red Bull Racing-coureur heeft een overeenstemming bereikt met het Formule E-team van DS Penske en zal deelnemen aan een rookie test in Saoedi-Arabië.

Daniil Kvyat debuteerde in 2014 in de Formule 1 bij Toro Rosso (inmiddels Racing Bulls), waarna hij in 2015 werd gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, als vervanger van de naar Ferrari vertrokken Sebastian Vettel. In dienst van de Oostenrijkse grootmacht werd het echter geen succesverhaal. Kvyat werd na een aantal races in 2016 teruggezet naar het zusterteam en vervangen door de piepjonge Max Verstappen. Eind 2017 moest de Rus ook hier vertrekken. In 2019 maakte hij zijn rentree bij het zusterteam, maar na het seizoen van 2020, viel het doek definitief.

Formule E-test voor Kvyat

Sindsdien zoekt Kvyat het vooral in andere raceklassen. Zo kwam hij de afgelopen jaren uit in NASCAR, IMSA en het World Endurance Championship. Ook verreed hij testen in de IndyCar en Formule E. Wellicht dat een vast zitje in het elektrische kampioenschap volgend jaar tot de mogelijkheden behoort. Kvyat gaat komende maand namelijk namens DS Penske een rookie test verrijden op het circuit van Saoedi-Arabië.

Kvyat is de biologische vader van Penelope Piquet, de stiefdochter van Max Verstappen. De Nederlander is sinds enkele jaren samen met Kelly Piquet, de ex van Kvyat. Verstappen en Piquet zijn inmiddels in verwachting van hun eerste kindje samen, zo maakte het koppel begin vorig jaar bekend.

