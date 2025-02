Nico Rosberg vertelt dat zijn kinderen groot van zijn van zijn voormalige rivaal, Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen laat zelfs iedere kerst twee grote dozen met cadeaus bezorgen.

Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren jarenlang ontzettend goeie vrienden. De twee waren van kinds af aan close met elkaar en overwonnen zij aan zij de verschillende kart- en juniorenklassen in hun jacht op een zitje in de Formule 1. Op een gegeven moment werd hun droom werkelijkheid, en werden ze zelfs teammaten bij het grote Mercedes. Maar daar liep de vriendschap uiteindelijk stuk.

Artikel gaat verder onder video

Bittere rivaliteit

De twee vormden tussen 2013 en 2016 het rijdersduo voor de Duitse grootmacht, maar hun tijd daar werd gekenmerkt door een grote rivaliteit. Met name in 2016 liepen de spanningen hoog op. Uiteindelijk was het Rosberg die er met het wereldkampioenschap vandoor ging, waarna hij uit het niets zijn pensioen aankondigde en verder ging als kenner en analist op televisie. Inmiddels kunnen de twee weer goed samen door één deur, al lijkt er nog wel wat oud zeer te zitten.

Weer door een deur

Te gast bij NDR Talkshow krijgt Rosberg de vraag of het klopt dat zijn twee kinderen fan zijn van Hamilton: "Dat klopt. Het is meer dan alleen een pijnlijk punt, het is een groot probleem", klinkt het met een knipoog. "Nee, het is geweldig. Het is erg aardig van hem. We hadden een soort rivaliteit, nu hebben allebei de kinderen met kerst een grote doos cadeaus van hem op de stoep staan. Dat is erg leuk. Hij moet buiten de deur blijven, maar hij mag de cadeautjes wel achterlaten", zegt hij lachend.

Gerelateerd