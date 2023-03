Vincent Bruins

Red Bull Racing en Aston Martin hebben ieder een persoonlijk record geëvenaard. Dat deden de twee teams in de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgelopen zondag. Red Bull behaalde wederom een één-twee-resultaat, ditmaal echter met Sergio Pérez als winnaar op Jeddah Corniche Circuit voor Max Verstappen, terwijl Aston Martin een tweede podium op rij behaalde met Fernando Alonso.

Dankzij het één-twee-resultaat in Djedda evenaart Red Bull een persoonlijk record dat al staat sinds 2009. Twee één-twee-resultaten achter elkaar is namelijk het meeste dat de Oostenrijkse renstal heeft weten te behalen. Dat deed het team voor het eerst, en vóór Saoedi-Arabië ook voor het laatst, in Groot-Brittannië en Duitsland in 2009. Aston Martin, dat voorheen Racing Point, Force India, Spyker en Midland was, nadat het Jordan had opgekocht, heeft eigenlijk voor het eerst sinds 1999 twee podiums achter elkaar behaald. Het team van Eddie Jordan deed dat 24 jaar geleden in België en Italië.

Aston Martin scoort twee podiums op rij

In 1998 wist Jordan voor het eerst in de Formule 1 te winnen. Dat gebeurde in de incidentrijke en zeiknatte Grand Prix op Spa-Francorchamps waarin Damon Hill als eerste de zwart-witgeblokte vlag zag voor teamgenoot Ralf Schumacher. De laatstgenoemde werd vervolgens derde op Monza en deelde voor het eerst het podium met zijn broer Michael. Heinz-Harald Frentzen verhuisde van Williams naar Jordan in de winter van 1999 en liet meteen zien een ware titelkandidaat te zijn door twee podiums te pakken in Australië en Brazilië. Later in het seizoen werd de Duitser derde op Spa-Francorchamps om meteen daarop de Italiaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Dat was de laatste keer dat Aston Martin, maar toen dus nog als Jordan, twee podiums op rij wist te pakken.

Red Bull sleept wederom één-twee-resultaat binnen

Je zou het niet verwachten van een team dat al vijf constructeurskampioenschappen heeft gewonnen, maar Red Bull heeft in Saoedi-Arabië pas voor de tweede keer twee één-twee-resultaten op rij behaald. Middenin het seizoen van 2009, waarin nieuwe technische reglementen waren geïntroduceerd waar de energydrankfabrikant veel profijt uit wist te halen, won Sebastian Vettel op Silverstone zijn tweede Grand Prix van dat jaar vanaf pole position. Teamgenoot Mark Webber versloeg de Brawn van Rubens Barrichello om de tweede positie veilig te stellen. Op de Nürburgring was de Australiër aan de beurt om vanaf pole position te winnen, zijn allereerste zege in de koningsklasse. Vettel vocht zich vanaf de vierde plek terug naar voren naar P2 om binnen tien seconden te finishen van Webber.