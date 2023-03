Jan Bolscher

Maandag 20 maart 2023 16:44

Fernando Alonso heeft op ludieke wijze gereageerd op een Twitterpost van George Russell, waar hij met de bokaal voor de derde plaats poseerde na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Alonso kwam afgelopen zondag als derde over de streep op het Jeddah Corniche Circuit, maar ontving na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden, omdat hij een eerdere tijdstraf van vijf seconden die hij aan het begin van de race ontving, niet goed zou hebben ingediend tijdens zijn pitstop. Hierdoor promoveerde George Russell plots naar de derde plaats. Deze beslissing vanuit de wedstrijdleiding kwam pas na de podiumceremonie, wat de marshalls logischerwijs op de nodige kritiek kwam te staan. De 42-jarige coureur had immers al in volle glorie - inclusief sponsoren - de bokaal voor de derde plaats ontvangen.

Alonso toch derde

Aston Martin ging tegen deze beslissing in protest, en alsof het allemaal nog niet pijnlijk genoeg was, bleek de tweede tijdstraf van tien seconden inderdaad onterecht te zijn. Deze werd kwijtgescholden, waardoor het weer Alonso was die zich als derde had geclassificeerd. De Spanjaard kon dus weer langs de garage van Mercedes op zijn beker terug te halen. Russell had ondertussen echter al een post op social media geplaatst - waar hij zich trouwens van zijn sportiefste kant liet zien - waarmee hij zijn derde plek vierde. En dan moet je net Alonso hebben.