Vincent Bruins

Zondag 19 maart 2023 12:29 - Laatste update: 12:34

Mercedes won acht constructeurskampioenschappen op rij van 2014 tot en met 2021, maar sinds de introductie van de nieuwe technische reglementen in 2022 heeft de Duitse renstal niet echt meer de snelheid te pakken. Eind vorig jaar won George Russell nog wel de Grand Prix van São Paulo en het team leek echt vooruitgang te boeken, maar nu lijken de Zilverpijlen met de W14 toch weer een stapje terug te hebben gedaan. Teambaas Toto Wolff legt uit dat het niet uitmaakt hoe de verbeterde auto waar op dit moment aan wordt gewerkt, eruitziet, zolang deze maar snel is.

Mercedes is dit weekend naar Saoedi-Arabië gekomen op de derde positie in het constructeurskampioenschap. Lewis Hamilton en Russell werden respectievelijk vijfde en zevende in de seizoensopener in Bahrein. Vandaag mag de laatstgenoemde vanaf de derde plek starten op Jeddah Corniche Circuit. Hamilton zal de race in het koninkrijk aanvangen vanaf de zevende plaats.

Artikel gaat verder onder video

Kopie van Red Bull

"We hebben geen dogmatisme over hoe de auto eruit zou moeten zien," vertelde Wolff na afloop van de kwalificatie in Djedda aan RaceFans. "Het moet gewoon de snelst mogelijke raceauto zijn. Als dat eruitziet als een Red Bull... Dat kan me niet schelen. Hij moet gewoon snel gaan. En ik zal me niet schamen als hij snel is." Mercedes lijkt bereid te zijn alle aspecten van de W14 te willen veranderen, behalve de zero sidepods. "We kijken naar alle aerodynamische oppervlakken die zichtbaar zijn van de voorkant tot aan de diffuser en de balkvleugel." De balkbeugel is een element aan de onderkant van de achtervleugel die helpt met het reguleren van de lucht en verbetert de prestaties van de diffuser.

OOK INTERESSANT: Hamilton wanhoop nabij na P8 in kwalificatie: "Ik weet echt niet wat ik daaraan moet doen"

Overdreven reactie

"Er hangt natuurlijk enorm veel af van de vloer bij een auto met groundeffect," legde de Oostenrijker verder uit. "En dan zijn er nog veel meer architectonische aspecten die nodig zijn om het bodywork te maken waarvan je denkt dat het het meest efficiënt is. De auto wordt nu dus letterlijk op zijn kop gezet en er is al veel goeds te zien." Wolff is het met Russell eens dat Mercedes overdreven heeft gereageerd op de gebreken van de W13 met de nieuwe W14. "Je probeert het in een keer goed te doen, maar we misten het doel net aan de linkerkant. We hebben opnieuw naar het doel gekeken, maar nu hebben we net aan de rechterkant gemist. Zo staan we ervoor."