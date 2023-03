Vincent Bruins

Lewis Hamilton maakte een teleurstellende kwalificatie mee voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij moest het doen met de achtste positie. Meer zat er dan ook niet in voor de Brit en hij legt uit waarom.

Hamilton werd in de derde vrije training nog vijfde, maar in de kwalificatie kon hij niet in de buurt komen van de top vijf. Hij sloot Q1 af als tiende, voordat hij achtste werd in Q2 en Q3. Hij zag teamgenoot George Russell kwalificeren op de vierde positie. De zevenvoudig wereldkampioen zal de race op Jeddah Corniche Circuit aanvangen vanaf de zevende plek na de gridstraf voor Charles Leclerc.

Afstelling

"Ik had echt moeite om er een goede prestatie uit te halen," vertelde Hamilton na afloop van de kwalificatie. "De auto is zoals hij zou moeten zijn. George heeft het geweldig gedaan, hij staat er goed bij op de tweede rij. Het is dus duidelijk dat de auto wel competitief kan zijn." De W14-bolide leek gisteren dus niet het probleem te zijn, maar het lag eerder aan de setup: "We hadden waarschijnlijk de afstellingen weer verkeerd. In de derde vrije training ging het een stuk beter, maar tijdens de kwalificatie wisten we het niet voor elkaar te krijgen," liet de 38-jarige weten tegenover Viaplay.

Verbinding met auto

"Ik voel gewoon geen verbinding met deze auto," legde Hamilton gisteren verder uit aan de aanwezige media in het koninkrijk. "Wat ik ook doe, wat ik ook verander, ik krijg er maar geen vertrouwen in. Ik voel me een beetje verloren. Op dit moment voelt het echt alsof ik niks meer uit de auto kon halen vandaag. Misschien dat het morgen goedkomt, maar verwacht maar van niet. Ik voel gewoon niet wat de auto onder me doet. Ik weet echt niet wat ik daaraan moet gaan doen."