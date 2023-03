Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 21:59

Toto Wolff vertelt niet verrast te zijn door de uitslag van de kwalificatie voor het team van Mercedes. Ook reageert de teambaas van de Zilverpijlen met een knipoog op de uitvalbeurt van Verstappen.

Voor het Formule 1-team van Mercedes is er veel werk aan de winkel. De W14 kan net als zijn voorganger niet meekomen met het tempo van de overige topteams, wat in Saoedi-Arabië leidde tot een achtste startplaats voor Lewis Hamilton en een vierde startplaats voor George Russell. Vanwege een gridstraf voor Charles Leclerc schuiven zij beiden nog een plekje door naar voren. Wat het echter extra pijnlijk maakt is dat Aston Martin - een klantenteam van Mercedes - in de vorm van Fernando Alonso en Lance Stroll respectievelijk de derde en zesde tijd wist te noteren.

Grote stappen zetten

Na afloop van de kwalificatie vertelt Wolff niet verrast te zijn door dit resultaat: "Ik denk dat dit is waar we hadden verwacht dat we zouden staan", klinkt het tegenover Sky Sports. "Op bepaalde vlakken schieten we tekort, dat weten we en we zijn ermee bezig. In de komende races moeten we grote stappen zien te maken." In Bahrein bleef het Mercedes-duo steken op een zesde en zevende startplaats.

Uitvalbeurt Verstappen

Dat Verstappen in Q2 de aftocht moest blazen vanwege een gebroken aandrijfas en daarom op zondag als vijftiende moet starten, is Wolff daarnaast niet ontgaan: "Misschien deden ze het wel met opzet om vanuit de achterhoede te starten en de race te winnen", klinkt het lachend. Hij sluit een goed resultaat voor Mercedes op de zondag echter niet uit: "Qua race pace denk ik dat we op het niveau van Ferrari en Aston Martin zitten."