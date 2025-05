Het seizoen 2025 is in de Formule E al een tijdje begonnen. De Formule E trapte in Brazilië in december het seizoen al af, maar werkt dit weekend in Tokyo race zeven en acht af. De stand van zaken na de achtste race in de Formule E.

Vorig jaar was het Pascal Werhlein die wereldkampioen werd in de elektrische raceklasse, voor Mitch Evans en Nick Cassidy. Robin Frijns werd negende, Nyck de Vries achttiende. Net zoals vorig jaar doen er in de Formule E twee Nederlanders mee: Frijns en De Vries. Frijns doet namens Envision Racing mee, De Vries namens Mahindra. Het seizoen bestaat uit zestien races.

Artikel gaat verder onder video

Stand Formule E

Nadat Mitch Evans het seizoen in São Paulo had geopend met een zege en in Mexico Stad Oliver Rowland de tweede race van het seizoen had gewonnen, liep hij in Djedda net zijn tweede zege op rij mis. Maximillan Guenther won namelijk de eerste race in Djedda voor Rowland en Taylor Barnard. De Vries werd vierde, Frijns dertiende. De vierde race van het seizoen, de tweede in Djedda, werd wel gewonnen door Rowland voor Barnard en Hughes. In Monaco waren het Rowland en Buemi die de races wonnen. De Vries werd keurig tweede voor Dennis in de eerste race, terwijl tijdens de tweede race Rowland en Cassidy op het podium stonden. In Tokyo stonden er weer twee races op het programma, met Vandoorne en Rowland als winnaars.

Rowland is nu met 161 punten stevig de leider in het kampioenschap. Wehrlein staat met 84 punten op P2, voor Antonio Felix da Costa Barnard, Dennis en De Vries. Frijns vinden we terug op P20 met tien punten.

Bij de constructeurs staat Nissan bovenaan met 172 punten voor Porsche met 157 punten. Daarna volgen Mahindra, McLaren, DS Penske en Andretti.

The energy in Tokyo was electric this weekend! 🤩



Here’s our Championship Standings following the #TokyoEPrix ⚡️ — Formula E (@FIAFormulaE) May 18, 2025

Gerelateerd