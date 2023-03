Verstappen mist de donderdag in Djedda, Hamilton vertelt over toekomstplannen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 16 maart 2023 21:51 - Laatste update: 22:09

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We staan aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië en vandaan kwam er weer het één en ander naar buiten. Max Verstappen moest door maagklachten de donderdag in Djedda overslaan, Lewis Hamilton maakt een eind aan alle transfergeruchten en geeft openheid van zaken en Adrian Newey gelooft niet dat Red Bull Racing de dominantie in Bahrein het hele jaar zal hebben. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen mist de donderdag in Saoedi-Arabië vanwege maagklachten: "Voel me weer beter"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen was donderdag niet aanwezig in Djedda. Daar waar de zogeheten mediadag al was begonnen, was de Nederlander nog niet fit genoeg om af te reizen naar Saoedi-Arabië. Maagklachten speelden bij de titelhouder op, die vrijdag wel weer aanwezig zal zijn in Djedda. Hele artikel lezen? Klik hier

Schiff onthult rol van 'geweldig mens' Hamilton in haar weg naar de top

Naomi Schiff is vandaag de dag onderdeel van het team van verslaggevers van Sky Sports F1. De voormalig racecoureur krijgt steeds een belangrijkere rol binnen de Britse media en dat heeft ze, naar eigen zeggen, te danken aan Lewis Hamilton. De zevenvoudig kampioen speelt een belangrijke rol voor haar. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton eindigt geruchten: "Ik ben niet van plan ergens anders naartoe te gaan"

Lewis Hamilton is nog altijd op zoek naar zijn achtste wereldtitel, daarmee zou hij op eenzame hoogte staan. Of dit doel nog bij Mercedes behaald kan worden, daarover werd de afgelopen weken getwijfeld. Een avontuur bij Ferrari of Red Bull werd geopperd, maar de Brit laat niets aan de verbeelding over en geeft openheid van zaken. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen herstellende van buikgriep, Aston Martin heeft iets te bewijzen | Wat te verwachten GP Saoedi-Arabië

Het is tijd voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap Formule 1, dat dit weekend in Djedda zal plaatsvinden. Na de openingsrace in Bahrein is de krachtsverhouding bekend. Na de wedstrijd in Sakhir zijn er een heleboel verhalen waarop we moeten letten voor de tweede race en GPFans zet op een rijtje wat we kunnen verwachten van het tweede Formule 1-weekend van 2023. Hele artikel lezen? Klik hier

Newey waarschuwt: "Red Bull was in Bahrein als een trappelend eendje"

Vriend en vijand waren verbaasd over het dominante optreden van Red Bull Racing in Bahrein. De kenners voorspellen en 'saai' seizoen waarin de Oostenrijkers gaan domineren, maar Red Bull-ontwerper Adrian Newey legt uit dat het optreden in Bahrein misschien wel een vertekend beeld heeft gegeven. Hele artikel lezen? Klik hier