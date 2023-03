Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 13:53

Naomi Schiff timmert de laatste maanden hard aan de weg in de wereld van de Formule 1. De Sky Sports-presentatrice bekleedt een steeds belangrijkere rol binnen de Britse media en volgens zichzelf heeft ze dat voornamelijk te danken aan 'bondgenoot' Lewis Hamilton. Ze legt uit waarom dat is.

Schiff is vorig seizoen toegetreden tot het presentatieteam van Sky Sports, dat de Formule 1-races in Groot-Brittannië uitzendt. De 28-jarige dame uit Antwerpen kwam zelf enkele jaren geleden nog uit in de W series, waarna zij zich later is gaan focussen op een carrière in de media. Zij wist onderdak te vinden bij Sky Sports, waar zij de laatste maanden als presentatrice en analist een steeds belangrijkere rol begint de krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton in de bres voor Schiff

Die weg omhoog kent ook een keerzijde, want ze kreeg - zoals een hoop publieke personen anno 2023 - een hoop haat te verwerken via social media. Hamilton nam het vorig jaar publiekelijk voor haar op. "Deze sport wordt al een hele lange tijd gedomineerd door mannen. Er is nog zoveel werk te doen om de vertegenwoordiging van en kansen voor vrouwen op alle niveaus binnen de teams en de sport zelf te verbeteren. Dat Naomi hier is, is belangrijk en ik vind dat ze het uitstekend doet. Ik heb alleen maar geprobeerd haar aan te moedigen om door te gaan met wat ze doet, omdat ze voor zoveel staat", liet de Brit destijds optekenen.

Schiff met lofzang over Hamilton

Dit keer is het de beurt aan Schiff, die haar bewondering voor de Brit niet onder stoelen of banken steekt. "Het is voor ons allemaal enorm belangrijk om mannelijk bondgenoten aan de top van de sport te hebben", vertelt de pas 28-jarige presentatrice tegenover GiveMeSport. Ik voel me zeer gelukkig om Lewis als bondgenoot te hebben in mijn tocht in deze business. Ik kijk natuurlijk ontzettend op tegen hem. Ik denk niet alleen dat hij een ongelofelijke atleet is, maar hij is ook een ongelofelijk mens. Hij heeft een hoop te bieden qua advies en support. Hij is geweldig", besluit de journaliste haar niet helemaal objectieve woorden over Hamilton.