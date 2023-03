Jeen Grievink

Adrian Newey, hoofdontwerper bij het team van Red Bull Racing, denkt niet dat de RB19 zo sterk is als men denkt. De Grand Prix van Bahrein was weliswaar een sterk optreden van de Oostenrijkse renstal, maar volgens Newey zag het er allemaal mooier uit dan het was. Volgens hem was Red Bull in de openingsrace een "trappelend eendje onder water".

Oppermachtig was Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Bahrein. Hij veroverde pole position en liet deze positie op zondag nimmer meer in gevaar komen. Verstappen kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de finish. Teamgenoot Sergio Pérez stelde de tweede plek veilig, waardoor Red Bull ook nog eens een één-tweetje kon bijschrijven. Na deze race was iedereen - inclusief de concurrentie - het erover eens: Red Bull Racing heeft een enorme voorsprong en maakt veruit de grootste kans om kampioen te worden. Newey trapt nu op de rem door te stellen dat Red Bull in Bahrein als "een trappelend eendje onder water" was en dat ze absoluut niet ieder weekend zullen domineren.

Red Bull was "trappelend eendje" in Bahrein

Verstappen en - in mindere mate - Pérez waren in Bahrein weliswaar dominant, maar er waren wel degelijk zorgen, zowel bij de coureurs als aan de pitmuur. Newey vergelijkt het met een eendje in het water. Van de buitenkant lijkt het eendje op z'n gemak te dobberen, terwijl hij in werkelijkheid hard moet trappelen om z'n hoofd boven water te houden. "In Bahrein was het typisch een trappelend eendje in het water. Het was ging aan de binnenkant (van de RB19, red.) bij lange na niet zo soepel als het van de buitenkant misschien leek", zo verklaart de topontwerper in aanloop naar de Saoedische Grand Prix bij Sky Sports.

Red Bull zeker niet iedere race zó sterk

Volgens de 64-jarige Brit is het ook absoluut nog geen uitgemaakte zaak dat Red Bull een nieuwe wereldtitel gaat bijschrijven. Volgens hem is de RB19 absoluut niet zo dominant als men denkt. "Ik weet zeker dat we niet week in, week uit zo sterk zullen zijn", zo zegt hij. Daarnaast verwijst hij ook nog maar eens naar vorig jaar, toen Ferrari er na één wedstrijd ijzersterk uitzag. "Ga 12 maanden terug en het was andersom. Ferrari finishte één-twee, wij faalden, we waren niet zo snel als zij... Dus deze dingen kunnen heel snel omslaan", zo zegt Newey.

Minder windtunneltijd

Tevens wijst Newey op de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond. Hierdoor krijgt de Oostenrijkse renstal minder tijd in de windtunnel. "Als we meer windtunneltijd hadden gekregen, dan zouden we die gebruiken. Dus dat andere teams nu meer hebben dan wij, dat zou hen moeten helpen", zo zegt het Red Bull-kopstuk. "Het gaat een lang jaar worden met 23 races en we hebben er slechts één gehad, dus iedereen zal pushen."