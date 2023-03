Jeen Grievink

Dinsdag 14 maart 2023 13:58 - Laatste update: 14:03

Dr. Helmut Marko verwacht op korte termijn geen bemoedigende vooruitgang bij het team van Ferrari. Volgens de Oostenrijkse topman van Red Bull Racing is de Scuderia absoluut snel over één ronde, maar draait de bandenslijtage hen de nek om in de race.

Tijdens de openingsrace in Bahrein had Red Bull Racing nauwelijks last van bandenslijtage. In ieder geval een stuk minder dan de concurrentie - en dan met name Ferrari. Bij de Italiaanse renstal is de bandendegradatie een stuk hoge en dat speelt hen parten. In de kwalificatie komen Charles Leclerc en Carlos Sainz hier nog wel mee weg, maar tijdens de race zijn ze duidelijk in het nadeel. Dit werd ook duidelijk toen Sainz aan het einde van de Grand Prix van Bahrein moest verdedigen ten opzichte van Fernando Alonso, in de strijd om een podiumplek. De Spanjaard gaf over de boordradio aan dat hij niet te hard kon verdedigen, omdat zijn banden het dan niet vol zouden houden tot het einde.

Marko ziet weinig vooruitgang bij Ferrari

Marko denkt dat Ferrari de problemen niet spoedig onder de knie heeft en zegt dat ze nog steeds kampen met een "immens hoge bandenslijtage". Dit zegt de man uit Graz in gesprek met het Duitse RTL. Hij verwacht dan ook niet veel tegenstand van de Scuderia op korte termijn. Marko denkt dat Ferrari in de kwalificatie wel soms een concurrent gaat zijn, maar verwacht ook daar geen grote problemen. "Over één ronde zijn ze er en ze zullen zeker één of twee keer pole position van ons afpakken. Maar daar zit de vooruitgang niet", zo laat de 79-jarige Oostenrijker weten.

Ferrari zal in ieder geval het tegendeel van Marko willen bewijzen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, aankomend weekend. Leclerc zal zich op zijn beurt willen revancheren voor zijn uitvalbeurt in Bahrein. Sainz scoorde wel punten tijdens de seizoensopener, maar zal niet tevreden zijn met die vierde plaats.