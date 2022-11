Vincent Bruins

Zaterdag 19 november 2022 13:35 - Laatste update: 13:44

Ferrari maakt de afgelopen seizoenen steeds vaker fouten die het team overwinningen kost en die fouten zijn vooral op strategisch vlak. Karun Chandhok vindt dat er binnen Ferrari goede gesprekken gevoerd moeten worden, zodat ze leren van hun fouten.

Dat laat de voormalig Formule 1-coureur, die uitkwam voor HRT en Lotus vorig decennium, weten in een interview met Betway. Hij blikt terug op andere teambazen die de strategische fouten die Ferrari maakt, niet hadden getolereerd. Daarnaast vindt de Indiër dat Charles Leclerc en Carlos Sainz zelf ook onnodige fouten hebben gemaakt.

Eerlijk zijn

"Ze moeten eerlijk tegen zichzelf zijn," begon Chandhok. "Als ik terugdenk aan de beste teambazen van de sport, Ron Dennis, Frank Williams, Jean Todt, Ross Brawn, die maakten geen sukkelige foutjes. Zij hadden de strategische fouten op de manier zoals [Ferrari] die heeft gemaakt dit jaar, niet getolereerd. En sommigen daarvan gaan puur om de basis, bijvoorbeeld wat we zagen in Brazilië: wanneer er water op de baan ligt, doe je regenbanden op de auto, en als er geen water is, dan gebruik je de droogweerbanden."

Leclerc en Sainz niet immuun

"De coureurs zijn ook niet immuun voor fouten en beiden hebben die dan ook zeker gemaakt dit seizoen," vervolgde Chandhok die tegenwoordig analist is bij Sky Sports F1. "Ze moeten een eerlijk gesprek met zichzelf voeren en erkennen waar ze het beter kunnen doen. Ze doen mee om te winnen en daar wordt ook goed geld voor neergelegd. Ze worden niet in de tienduizenden betaald om hun werk te doen, maar in de honderdduizenden of zelfs miljoenen, dus ze worden betaald om onder druk te kunnen presteren."